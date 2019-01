Lemwerder. Sie sind Botschafter des Stedinger Landes. Das hat nicht nur Lemwerders Ex-Bürgermeister Hans-Joachim Beckmann zum 25. Geburtstag des Stedinger Shanty-Chores Lemwerder gesagt, sondern das merken die Seemannslieder-Sänger bei vielen ihrer Auftritte. „Im Jahr 2005 haben wir eine Konzertreise in den Bayerischen Wald gemacht. In dem Ort, wo wir aufgetreten sind, kannten die gar keine Shanty-Musik“, stellt der stellvertretende Vorsitzende, Klaus Kraft, schmunzelnd fest.

Der Bekanntheitsgrad des Shantys hat sich in dem Landstrich an der tschechischen Grenze in den vergangenen Jahren erheblich erhöht. Drei Mal sind die Stedinger in den Bayerischen Wald gefahren, um dort vor Publikum zu singen. „Beim ersten Mal waren es 300 Zuhörer. In den Jahren danach kamen 600 beziehungsweise 1300 Zuhörer“, berichtet Kraft stolz. „Ich habe immer noch Kontakt zu unseren Gastgebern. Aber auftreten werden wir dort wohl nicht noch mal.“ Warum? Die Antwort kommt unverzüglich und klingt ein wenig traurig: „Wir sind zu alt für so eine Reise.“

Mit dem letzten Satz umreißt Kraft ein Thema, das die Stedinger Sänger, die ihren Chor vor 40 Jahren gegründet haben, bereits seit Längerem umtreibt: Nachwuchsmangel. „Wir suchen Sänger“, stellt Krafts Vorstandskollege, der Vorsitzende Karl-Heinz Geisbüsch, fest. Selbstzweifel, den Anforderungen eines Shantysängers nicht gewachsen zu sein, brauche niemand zu haben, betont Klaus Kraft. „Interessierte brauchen keine Notenkenntnisse.“ Er selbst sei das beste Beispiel, sagt der stellvertretende Vorsitzende. „Für mich sind das auch immer nur schwarze Punkte.“ Der Senior lacht.

Chorleiterin Anne Bremer holt auch ohne tiefgreifende Notenkenntnisse ihrer Protagonisten das Beste aus den 24 Sängern heraus. Das hat sie kurz vor dem Jahreswechsel einmal mehr bewiesen. Im Herbst haben sich die „Seebären“ sechs Mal in der ehemaligen Grundschule West statt in der Begegnungsstätte getroffen und eine CD eingesungen. Ein aufwendiges Unterfangen, wie Klaus Kraft einräumt. „Wir haben jedes Lied vier bis fünf Mal wiederholt.“

Der Output könne sich aber hören lassen, meint Karl-Heinz Geisbüsch, während er auf das CD-Cover in seiner Hand schaut. Auf dem ist ein Segelschiff vor untergehender Sonne zu sehen. Die Aufnahmen haben die Mitglieder des Shanty-Chores herausgeforder, denn „wir haben jedes Mal die ganzen Stücke mit Instrumenten eingesungen“, erinnert sich Geisbüsch. „Das ist quasi eine Live-CD.“

Das Liedgut des Stedinger Shanty-Chores umfasst – anders als bei vielen anderen Shantychören – auch zahlreiche englischsprachige Seemannslieder, zumeist Arbeitslieder aus der Segelschifffahrt. „Das ist schon schwer für die Leute, die kein Englisch können“, räumt Klaus Kraft ein. Aber es gelinge immer wieder.

Nur acht der 19 Titel, die der Stedinger Shanty-Chor jüngst eingesungen hat, sind in deutscher Sprache. Zu hören sind unter anderem „Acht Glasen“, „Abendgebet am See“ und Harry Belafontes „Wo meine Sonne scheint“.

Zwei Lieder des neuen Tonträgers sind zwei verstorbenen Mitgliedern des Chores gewidmet. Sie wurden nicht neu vertont, sondern in bereits eingespielten Versionen übernommen. Als Vorsänger des Liedes „Bye-bye, my Roseanna“ ist der ehemalige, langjährige Vorsitzende, Herbert Steinemann, zu hören. „Heave away cheerily O!“ wurde in der Version von Hartmut Eichler übernommen. Neben dem Shanty typischen Akkordeon bringen die Stedinger auch Gitarren und afrikanische Trommeln wie Congas und Bongos in ihre Musik ein.

Die Männer um Chorleiterin Anne Bremer und Akkordeonistin Nadine Steenken werden Teile ihrer neuen CD „Fernweh“ erstmals im Rahmen eines Kommersabends anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Chores präsentieren. Am Freitag, 1. Februar, wird in der Milchbar und dem Spiegelsaal der Ernst-Rodiek-Halle mit zahlreichen geladenen Gästen gefeiert. Zwei Tage zuvor, am 30. Januar, jährt sich der Gründungstag zum 40. Mal.

Gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Kirche, Feuerwehr, Vereinen und befreundeten Chören soll der Geburtstag gefeiert werden. Die Mitglieder des Shantychores geben die ein oder andere musikalische Kostprobe. Der Vorsitzende, Karl-Heinz Geisbüsch, wird die Geschichte des Chores Revue passieren lassen und die drei Gründungsmitglieder Gerd Liebert, Günther Helmers und Kurt Karstaedt für ihre langjährige Treue zum Chor auszeichnen.

Während sich der Kommersabend an Mitglieder und geladene Gäste richtet, steht im April eine Feier mit Lemwerderanern und weiteren Fans von Seemannsliedern auf dem Terminkalender des Chores. Am Sonnabend, 27. April, treten die Stedinger gemeinsam mit dem Shantychor Gerwisch auf. „Die haben sich mit 50 Mann zu unserem Fest angemeldet“, freut sich Karl-Heinz Geisbüsch.

Angereist wird bereits am Freitag. Gemeinsam mit aktiven und passiven Stedinger Mitgliedern treffen sich die Gerwischer zum Kameradschaftsabend. „Das wird ein offenes Singen mit kurzen Ständchen“, blickt Klaus Kraft voraus. Der stellvertretende Vorsitzende und Karl-Heinz Geisbüsch haben die Shantysinger aus der Lemwerderaner Partnergemeinde erst kürzlich bei einem Konzert erlebt. „Wir waren begeistert. Die singen nur deutsche Lieder. Aber die verbreiten eine beeindruckende Stimmung“, schwärmt Geisbüsch.

Klaus Kraft freut sich am meisten auf den Auftritt von Petra Koch als Lili Marleen „Die will ich unbedingt dabei haben. Das ist, als wenn Lale Andersen auf der Bühne steht.“Und vielleicht kann die Sängerin ja dabei helfen, Klaus Kraft einen Traum zu erfüllen. „Ich möchte auch gerne ein paar Frauen in unseren Chor aufnehmen. Aber das lehnen die Herren ab“, stellt er ein wenig gequält fest. Sollte „Lili Marleen“ beim Publikum gut ankommen, könnte der Bann gebrochen sein.

In den Genuss Gerwischer Kostproben kann die interessierte Öffentlichkeit am Sonnabend, 27. April, ab 15 Uhr gelangen. Dann lädt der Stedinger Shanty-Chor zu seinem Jubiläumskonzert in die Ernst-Rodiek-Halle ein. Der Saal der Begegnungsstätte, in der die Sänger dienstags um 19 Uhr proben, wäre für den Auftritt zu klein. „Wir wollen 300 Stühle aufstellen“, blickt Klaus Kraft voraus.

Und auch die Bühne muss groß genug sein, denn der Gastchor aus Gerwisch hat versprochen, mit 40 Mitgliedern die Bühne zu entern. Während die Gerwischer Damenstimmen einbinden, werden die Stedinger einmal mehr mit ihrem mehrstimmigen Gesang auf sich aufmerksam machen. Ein Markenzeichen, mit dem sie seit 40 Jahren beim Publikum punkten.