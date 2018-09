Nach 17 Neuzugängen und sechs Abgängen peilt der Neurönnebecker TV (NTV) mit dem 39-jährigen neuen Trainer Oktay Özdemir den Aufstieg in die Kreisliga A an. Der Kader für die Saison 2018/2019 besteht aus 29 Spielern. Einen Kader dieser Größenordnung gab es beim NTV schon seit Jahren nicht mehr, in der letzten Spielzeit umfasste der Kader gerade einmal zwölf bis 14 Spieler.

Für einen kleinen Verein ist es heutzutage sehr schwierig, neue Spieler für den Verein zu begeistern, da für den Spielbetrieb nur ein Rasen- und ein Schlackeplatz zur Verfügung steht. Größere Nordbremer Vereine verfügen über Kunstrasenplätze, die fast über das gesamte Jahr einen reibungslosen Spiel- und Trainingsbetrieb erlauben.