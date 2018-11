Die kostenlose App "1.1.1.1" verschlüsselt DNS-Anfragen und beschleunigt die Internetverbindung. (Cloudflare)

Schon seit April kann der praktische DNS-Resolver „1.1.1.1“ von Cloudflare auf Desktop-Rechnern genutzt werden - nun gibt es den Dienst auch als kostenlose App für Android und iOS. Der Service berührt direkt eine der wichtigsten Fragen der digitalen Gegenwart: die Privatsphäre im Internet. Denn „1.1.1.1“ verhindert in erster Linie, dass Internet-Provider die DNS-Abfragen einsehen und womöglich an Dritte verkaufen können - was diese nämlich mitunter tun.

DNS steht für „Domain Name Service“ und ist einer der wichtigsten Dienste im Internet. Er stellt sicher, dass die eingetippten Domain-Namen in IP-Adressen übersetzt werden. Die meisten Nutzer wissen gar nicht, dass sie ihren verwendeten DNS-Server auch ändern können. Dieser wird nämlich üblicherweise vom verwendeten Internet-Provider zur Verfügung gestellt. Nun kann dieser zum einen den Browserverlauf seiner Kunden einsehen, zum anderen sind die Server nicht immer die schnellsten. „1.1.1.1“ schlägt beide Fliegen mit einer Klappe: Die DNS-Anfragen werden verschlüsselt, außerdem laut eigenen Angaben um 28 Prozent schneller aufgelöst als von anderen öffentlichen DNS-Resolvern.

Das mühsame Ändern des Servers in den Einstellungen entfällt dabei, die App verwendet den eigenen DNS-Dienst - benötigt wird hierfür ein VPN-Profil, bei dessen Einrichtung die App ebenso hilft. Ist „1.1.1.1“ aktiv, funktionieren andere VPN-Verbindungen allerdings nicht mehr.

Cloudflare verspricht übrigens, die DNS-Anfragen nach 24 Stunden automatisch zu löschen: „Cloudflare wird Deine Daten niemals verkaufen oder für Werbung verwenden. Punkt.“