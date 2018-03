50 Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Syke nahmen am Ski-Kompaktkurs des 11. Jahrgangs teil. Im Zillertal in den Alpen lernten sie Skifahren und fanden neue Freunde. (FR)

Jahrgangs des Gymnasiums Syke, am Anfang des Schuljahres erfahren haben, dass wir mit auf Skifahrt dürfen, haben wir uns riesig gefreut. Diese Vorfreude wurde von Woche zu Woche größer. Zunächst im ersten Halbjahr in den Sportkursen Zielzonenspiele und Zielschussspiele, dann, ab den Weihnachtsferien, von Vorbereitungstreffen zu Vorbereitungstreffen. Hier wurden Muskeln aufgebaut und erste Erfahrungen mit Skimaterial und -techniken konnten bereits in Syke, 850 km vom eigentlichen Skigebiet entfernt, gemacht werden.

Die Zimmer wurden eingeteilt, Koffer wurden gepackt, Proviant eingekauft und dann war auch schon Freitagnachmittag und etwas Großes stand vor uns: Der Doppeldeckerbus. Und zwölf Stunden Fahrt.

Natürlich war das eigentliche Große vor uns die einwöchige Skifreizeit – nein, Entschuldigung, es heißt „Skikurs“, im Skigebiet Hochfügen/Kaltenbach im Zillertal. Weder der Busfahrer, der eventuell das ein oder andere Mal von der lauten Musik im Bus genervt war, noch der wenige Schlaf kam gegen unsere unendlich gute Laune und Vorfreude an.

Samstagmorgen angekommen, haben wir unsere Zimmer im Haus Talblick in Fügenberg bezogen. Skier und Skischuhe wurden ausgeliehen (spannende Frage: Passt alles und passt alles zum Outfit?), zum ersten Mal Fügen angeguckt und ordentlich ausgeruht. Am Sonntag ging es am frühen Morgen pünktlich um 8.15 Uhr mit dem Bus ins Skigebiet. Die halbstündige Fahrt durch die Alpen hat uns zwar einen ersten Eindruck von diesen gegeben, aber auch die ersten Opfer gefordert, denn die Kurven sind nicht ohne.

Am Anfängerhügel in Hochfügen haben wir uns, bevor wir in Gruppen eingeteilt wurden, alle zusammen aufgewärmt. Selten hat man ein so wunderschönes Pferderennen im Schnee erlebt. Danach hieß es vor allem für die Anfänger: Üben! Üben! Hinfallen! Üben! Aber auch die Fortgeschrittenen absolvierten nicht jede Piste im perfekten Carving, sondern durchaus die ein oder andere mit Kopf voraus auf dem Bauch. Runter geht's immer. Außerdem konnte die allgemeine Verwirrung der Namen der Skilehrer (Ralf, Rolf, Herby, Huber, Kubi?!) im Laufe der Zeit geklärt werden. In den Mittagspausen konnten wir etwas Warmes essen und trinken, was wir in Anbetracht der Temperaturen von minus 27 Grad dringend zur Erholung brauchten. Nur einzelne dürften beim bis zu sieben schichtigen Zwiebelprinzip keine Probleme mit der Kälte gehabt haben. Nachmittags sind wir um halb vier zurückgefahren. Halbstündige Verzögerungen waren Standard – haben aber niemanden gestört, da die Zeit mit Gesangseinlagen und tiefsinnigen Gesprächen überbrückt wurde. So sind wir von Sonntag bis Donnerstag mit den Lehrern gefahren und konnten Freitag auf eigene Faust das Winterwunderland entdecken.

Après-Ski und Werder Bremen

Abends wurde entspannt. Stichwort: todmüde. Außerdem haben wir uns untereinander kennengelernt und neue Freundschaften geknüpft, auch mit Lisa (unserer imaginären Mitschülerin), die wir davor nie wahrgenommen hatten. An dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch an sie, die elf Punkte sind verdient. Denn ja, wir wurden auch benotet. Entspannung haben wir ausgiebig im Schwimmbad am Dienstagabend gefunden. Und auch Après-Ski beim Bergfest gehört natürlich zum vollen und für viele ersten Wintersporterlebnis. An einigen Abenden haben einzelne Todesmutige, trotz Muskelschmerzen, die gefühlte Gipfelwanderung ins Tal und zurück auf sich genommen, um in Fügen einzukaufen und, viel wichtiger, um den geliebten SV Werder Bremen in Rheiners Skybar zu unterstützen.

Nach einem schönen Abschlussabend, den wir ausgenutzt haben, um als Gruppe ein letztes Mal zusammenzukommen, sollte es Samstag um sieben Uhr losgehen – sollte. Nach zum großen Teil kurzer Nacht klingelte der Wecker um fünf. Die letzten Sachen packen, frühstücken und Zimmer aufräumen war angesagt. Letzteres wurde, zur allgemeinen Erheiterung, von „Zimma Adlerhorscht“ nicht ganz so ernst genommen – bei ihnen sei „eine pure Verwüstung" und stinke es.

Nachdem wir um sieben Uhr pünktlich fertig waren, hieß es erst einmal: warten…Fünf Stunden! Natürlich hat die eigentlich grandiose Stimmung durch die Warterei, Müdigkeit, Trauer und Grippewelle (letztere hat uns die ganze Woche umgeben), nachgelassen. Aber wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Wieder mal waren unsere Gesangskünste und Mario Kart die Retter in der Not. Mit den gleichen Überbrückungsmitteln, sowie Filmen, Kartenspielen und Schulbüchern (wir waren wirklich sehr vorbildlich), haben wir schließlich die Rückfahrt ausgehalten. Mit an Bord: circa 200 Chicken Nuggets. Denn das Angebot, 20 Stück für 4 Euro zu bekommen, wurde von vielen dankend angenommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir das Ende erreicht und mussten uns, nach aufwendigem Wendevorgang, um halb drei traurig, komplett am Ende mit unseren Kräften, aber mit neuen Freundschaften voneinander verabschieden.

Ach Leute, das war was Schönes. Das war was Großes."