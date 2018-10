Doch gerade Patienten mit Arthrose sollten auch in der kalten Jahreszeit unbedingt körperlich aktiv bleiben, damit die Gelenke und Knorpel ausreichend durchblutet und mit Nährstoffen versorgt werden. Zumindest zu einem kleinen Spaziergang an der frischen Luft sollte man sich motivieren.

Selbst wenn die Saison für Rad- und Wandertouren oder ausgedehnte Walkingrunden vorbei ist, gibt es jede Menge Alternativen, um nicht nachzulassen und in Bewegung zu bleiben. Viele Möglichkeiten bietet in der kalten Jahreszeit der beliebte Wintersport. Während Abfahrtsski gerade bei Arthrose in den Knien allerdings oft problematisch ist, da Stöße, schnelle Richtungswechsel und Drehungen die Gelenke sehr stark belasten, gilt Langlauf mit seinen fließenden Bewegungsabläufen als empfehlenswert. Prinzipiell sind Aktivitäten geeignet, bei denen das Knie in frontaler Haltung verweilt. Bevor man in die Loipe startet, sollte die Fitness gestärkt werden.

Sport in der Gruppe

Dafür gibt es wiederum eine breite Palette an Möglichkeiten. Zunächst gibt es viele Sportvereine und Fitnesscenter, die Gymnastikkurse in allen – auch gelenkschonenden – Varianten für alle Altersgruppen anbieten. Einheiten auf Ergometer, Crosstrainer oder Rudergerät fördern neben der Ausdauer auch den Muskelaufbau. Am besten ist es, beispielsweise mit Freunden feste Termine zum gemeinsamen Sporteln zu verabreden – dank der Gruppendynamik ist der Anreiz für Wiederholungen größer. Das gilt auch für Aquagymnastik oder andere Angebote in einem öffentlichen Hallenbad.

Wer sich gern zu Musik bewegt, ist vielleicht in einem Tanzzirkel gut aufgehoben oder verwirklicht sich beim Jazzdance oder Zumba. Mittlerweile gibt es in einigen Regionen sogar Karatekurse für Senioren, die den Bewegungsapparat des Körpers stabilisieren. Damit die Aktivitäten Freude und Erfolg bringen, ist es allerdings wichtig, dass keine größeren akuten Beschwerden und Schmerzen vorliegen. Bei Bedarf sollten Arthrose-Patienten sich im Vorfeld an ihren behandelnden Arzt wenden, der eine herkömmliche Schmerztherapie verordnen kann. Eine Alternative zu dieser ist Hyaluronsäure gegen Arthrose. Diese wird direkt in das Gelenk gespritzt, wirkt schnell schmerzlindernd und stoßdämpfend.