Wer sich immer schon gefragt hat, was hinter der Gastronomie KrAwep steht und wie es eigentlich hinter den Kulissen läuft, wenn schon die Betreiber mit leuchtenden Augen von ihren Tieren berichten, findet dann Antworten. Tausende Male haben das Team von Reiner Wolters und seiner Frau Melanie aus Schwarme von zu Hause erzählt, während ihre Gäste im KrAwep in Achim genüsslich Bratwurst aßen. Sie berichteten von frei laufenden Tieren, die bis zum Gang über die „Regenbogenbrücke ins Wurstland“ ein wirklich tierisch gutes Leben hatten.

Am Sonntag, 7. Oktober, wird jetzt bei den Tierführungen auf dem Hof im Tulpenweg 20 in Schwarme alles erklärt, man kann den großen Ochsen Fjodor streicheln, Schweine beobachten, wie sie sich im Schlamm suhlen, schauen, was die Ziegen so machen und noch mehr. Wer tierisch dann noch nicht genug hat, darf auch noch in das für den Tag abgesicherte Gebiet der Herdenschutzhunde gehen.

Aber nicht nur Tierisches steht auf dem Programm: Es gibt ein Kräftemessen in Form von Rundballenwettschubsen und das legendäre Bratwurstwettessen, bei dem es den Rekord von zwölf Bratwürsten in zehn Minuten zu toppen gilt. Für die kleinen Gäste gibt es ein Karussell, eine Hüpfburg und eine Spielstation, und man kann mit Indianern Pony reiten. Ein Flohmarkt, für den man sich unter Telefon 01 77 / 802 53 43 noch anmelden kann, lädt zum Bummeln ein, und bei tollen Vorführungen der Linedance-Gruppe des TSV Achim kann man schlemmen, schmausen und entspannen. Für musikalische Unterhaltung sorgen DJ Andreas und Markus Friedeberg mit einem Hutkonzert. Der Tag wird schließlich mit einer schönen Feuershow abgerundet.