Dass der Fachbetrieb „Der ­kleine Maler“ von Fachmann Reiner Schwarting in der

Region ein Begriff ist, ist kein Wunder. Das fünfköpfige Team arbeitet mit großer Sorgfalt und kann auch in Problemfällen, etwa bei schimmeligen Wänden, weiterhelfen. Bevor die Fachleute in Aktion treten, erfolgt immer erst eine ausführliche Beratung des Kunden vor Ort.

„Wir müssen dann genau schauen, was der Kunde sich wünscht und was tatsächlich ­realisierbar ist“, schildert der Fachmann. „Manchmal wollten die Auftraggeber zum Beispiel einfarbige, glatte Tapeten, aber die Wände sind so uneben, dass wir erst alles ­spachteln müssten.“ Oft würden die Kunden

die vielen Optionen gar nicht ­kennen, die es gibt, um die ­Zimmer in bestmöglichem Licht erscheinen zu lassen. „Wir informieren dann über neue Materialien, Techniken und Trends.“

Wenn Reiner Schwarting für das vorbereitende Gespräch zu seinen Kunden fährt, ist sein Transporter deswegen voll­geladen mit Produktmustern. „Dieses Beratungsmobil ist ein Highlight von uns. Ich mache mir die Arbeit des Be- und Entladens des Transporters, um den bestmöglichen Service zu bieten“, sagt der Maler. Er hat dann

unter anderem jede Menge Tapetenkollek­tionen, Farbpaletten und Muster von Fußbodenbelägen dabei. „Das Besondere ist, dass ich nicht nur kleine Musterstücke dabei habe, sondern auch Proben in größerem ­Format. Fußbodenbeläge und Tapeten können in der Fläche ganz ­anders wirken“, schildert er. „Die Muster lassen wir den Kunden auf Wunsch auch einige Tage da, damit sie die Stücke bei verschiedenem Lichteinfall betrachten und in Ruhe eine

Entscheidung treffen können, mit der sie dann auch wirklich zufrieden sind.“ Auch Probe-

anstriche macht das Team von Reiner Schwarting. Denn nur dann könne die Wirkung der Farbe in der Fläche und unter bestimmtem Lichteinfall be-

urteilt werden.

Nicht nur die Wünsche der Kunden an das Design spielen bei der letztlichen Auswahl eine Rolle. Reiner Schwarting be­gutachtet vielmehr auch den ­Zustand der Wände und Decken. „Schadhafter Putz, Feuchtigkeit, Schimmel und Kältebrücken können Probleme darstellen, bei denen wir aber Abhilfe schaffen können“, erklärt er. Schimmelbildung gebe es dabei nicht nur in Feuchträumen, sondern auch in Altbauten, die zum Beispiel eine Dämmung oder neue, stark abdichtende Fenster bekommen hätten. „Das Haus kann quasi nicht mehr atmen, und durch das übliche Wohnverhalten mit Duschen, Kochen und Wäschetrocknen entsteht eine zu hohe Feuchtigkeit“, erklärt er.

Mit fein justierten Mess­geräten prüft er darum zunächst Wände, Decken und Raumluft auf Feuchtigkeitsgehalt und Temperaturunterschiede. Die Apparate dienen nicht nur zum Check von Stein und Luft, ­sondern auch von Holzverkleidungen und anderen Baustoffen. Gemäß den Ergebnissen ­werden dann die Wände und ­Decken vorbereitet. „Tapezieren und Streichen sind im Grunde die einfachsten Tätigkeiten. Viel aufwändiger sind die Vorarbeiten. Sind diese fachgerecht ­erledigt, hält auch jede Tapete. Manchmal sind spezielle Grundierungen nötig, damit Farben ihre volle Leuchtkraft erhalten“, schildert der Maler.

Geht es um sehr spezielle ­Problematiken oder Kundenwünsche, zieht der Fachmann die Außendienstmitarbeiter des Großhandels zu Rate. „Wir ­arbeiten nur mit langjährig vertrauten und ­bewährten Firmen zusammen. Darum stehen uns diese auch gerne zur Seite.“

Er hat es noch nie erlebt,

dass für eine Fragestellung keine ­zufriedenstellende Lösung ­gefunden wurde. „Für ­Bäder mit Schimmelproblem gibt es zum Beispiel fungizide und ­algizide Schutzanstriche“, schildert er. Steigt Feuchtigkeit aus dem

Boden in die Wände auf – etwa in Altbauten mit un­genügendem Fundament oder landwirtschaftlichen Stallungen, die in Wohnraum umgewandelt werden

sollen – helfen Kalziumsilikatplatten. Die rund zwei Zenti-

meter dicken Platten werden auf die Wände geklebt und können erstaunliche Mengen Feuchtigkeit binden sowie kontrolliert wieder abgeben. „Eine solche Verkleidung ist auch denkbar, wenn Wohnräume sehr kalte

Außenwände haben. Denn die Platten haben auch eine ­wärmedämmende Wirkung“, ­erklärt Schwarting. „Die Kunden staunen dann oft, was für Möglichkeiten ein Fachmann ihnen bieten kann“, sagt er.