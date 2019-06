Das Gewerbegebiet ist unter anderem mit seinen Nahversorgern und den Heimwerker-Märkten ein Kundenmagnet. (WFB/Detmar Schmoll)

Ein Besuch im Gewerbegebiet

Blumenthal steht nicht nur für Ortsansässige regelmäßig auf dem Plan. Aus dem ganzen Bremer

Norden und aus Schwanewede kommen mittlerweile die Kunden. Und das ist auch kein Wunder, denn die Mischung aus Nahversorgern, Einzelhändlern und Dienstleistern ist vielfältig.

Ganze 38 Hektar ist das Gewerbegebiet groß, das sich unter anderem über die Heidlerchen- und die Ermlandstraße, den Striekenkamp, Am Rönnebecker Hain und Am Knick erstreckt. Über die nahe gelegene Autobahn A 270 ist es schnell erreichbar. Parkplätze sind reichlich vorhanden. Auch der

öffentliche Nahverkehr steuert das Gebiet an. An der Kreinsloger und der Turnerstraße halten Busse. Zu-

sätzlich ist der Bahnhof Bremen-

Turnerstraße gleich um die Ecke.

Zu den größten Kundenmagneten gehört sicher das Edeka-Center Mecke. Der Nahvesorger bietet eine enorme Produktauswahl und beherbergt weitere Geschäfte sowie ein Café in seinem Gebäude. Tankstelle, Waschstraße und Co sind direkt am Parkplatz zu finden. Auch der Sonderpostenmarkt

Thomas Phillips bietet ein breites Nahversorgungs-Sortiment.

Das Gewerbegebiet ist außerdem als Eldorado für Freunde gepflegter Wohnkultur, Gartenbesitzer und Heimwerker bekannt. Große Märkte wie Witthus Hammer, Witthus Glasdecor, Küchen: Niesmann, der Werkzeugladen Bremen-Nord, der Baumarkt Baudi, das team Baucenter und andere

lassen keine Wünsche offen.

Auch große Firmen wie Gleistein

Ropes und Plan B Automatisierung sind in dem Gewerbegebiet an-

sässig.

Zudem finden Autohäuser, Kfz-Dienstleister und verschiedene Handwerksbetriebe auf dem Areal beste Bedingungen und

genug Platz für Werkstätten und Hallen vor. Von Montag bis Sonnabend herrscht nicht zuletzt reger Betrieb auf dem Gelände des Re-

cyclinghofes, wo Bremer Sperrmüll, Grünschnitt und Co abgeben oder frische Komposterde mitnehmen können.

Interessierte Betriebe finden

übrigens noch freie Ansiedelungs-

flächen im Gewerbegebiet vor.

Das Areal wird von der Wirtschaftsförderung Bremen verwaltet. Weitere Informationen gibt es unter www.wfb-bremen.de.