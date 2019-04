Deutschlandtour

Obama ruft die Jugend zu mehr Engagement in der Welt auf

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die jungen Menschen aufgerufen, sich in der Welt zu engagieren und sich einzumischen. Die Jungend sei aufgefordert, die Welt zu verändern, und „ihr könnt die Welt verändern“, sagte Obama am Samstag in Berlin.