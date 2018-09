Das Oberon-Trio musiziert an diesem Sonntag um 20 Uhr bei den Fischerhuder Hofkonzerten in Buthmanns Hof, Im Krummen Ort 2 in Fischerhude. Das Trio spielt an diesem Abend Werke von Komponisten wie Schumann und Faumé.

Oberon spielt beim Hofkonzert