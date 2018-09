Von Montag, 1., bis Mittwoch, 3. Oktober (Ja – auch am Feiertag, damit Mama und Papa mal etwas Zeit für sich haben), können Kinder von sechs bis zwölf Jahren täglich von 10 bis 14 Uhr in der Gutenbergstraße 19 beim Lilienthaler Verein Octagon Sport an den „Herbstspieltagen“ teilnehmen. Rund ein Dutzend Kinder hat sich bereits angemeldet, aber es sind noch Plätze frei, damit der Spaß in den Ferien für möglichst viele Kinder nicht zu kurz kommt.

Von Abalone und Asquire über Vier Gewinnt oder Die Siedler von Catan bis hin zu den Klassikern Schach, Mensch ärgere Dich nicht, Twister, Risiko und Wer bin ich? stehen den Kindern gut 40 verschiedene Brett- und Kartenspiele zur Verfügung. Die Kosten betragen 20 Euro für alle drei Tage inklusive Getränk und Obst.

Anmelden kann man sich noch ganz einfach per E-Mail unter der Adresse fj71@web.de oder telefonisch unter der Nummer 01 52 / 33 56 06 13 bis zum 28. September – solange es noch freie Plätze gibt.