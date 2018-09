Die Octagon-Kämpferinnen und -Kämpfer konnten den interessierten Zuschauern ihre erlernten Techniken auf einer der drei Kampfflächen demonstrieren. Und dies taten sie so gut, dass am Ende gleich sechs erste Plätze, fünf Silber- und vier Bronzemedaillen für die Lilienthaler zu Buche standen.

„Ergebnisse sind für uns nicht das Ziel“, erklärte Octagon-Trainer Frank Josuttis trotz dieser hervorragenden Bilanz. „Haben die Kinder Spaß und gehen gut gelaunt auf die Matte, dann werden sie sowieso ihr Bestes geben und versuchen, das im Training Erlernte umzusetzen – und dann kommt der Erfolg ganz von alleine!“, so Josuttis.

Die Lilienthaler Judoka Maila, Theo, Daniel, Julius, Jonte und erstmalig auch Ramon freuten sich jeweils über Rang eins. „Für mich war es aber auch toll, zu sehen, dass zum Beispiel Jimi auf seinem ersten Turnier drei ganz tolle Kämpfe zeigte, auch wenn alle knapp verloren gingen. Er hat sich wirklich angestrengt, gut zugehört und sogar Lob von seinen viel erfahreneren Gegnern bekommen“, freute sich Josuttis. „Die jüngsten Teilnehmer des Turniers, Leonard und Philipp, konnten je zweimal gewinnen und mussten sich nur ihren zwei Jahre älteren Gegnern im Finale geschlagen geben. Da warten wir doch einfach mal zwei Jahre ab“, sagte der Octagon-Trainer.

Auch die Eltern der „Octagoonies“ waren von der ruhigen Art ihres Trainers am Mattenrand begeistert, wunderten sich aber schon, dass der eine oder andere Trainer anderer Vereine das Nachwuchsturnier wohl etwas zu ernst nahm. „Motivieren, Trösten, Anfeuern, Beruhigen – was auch immer gerade vonnöten war, unser Trainer hatte für jedes Kind das richtige Feingefühl und wusste auf sympathische Art eine gute Leistung aus den Kindern zu kitzeln“, freute sich Octagon-Papa Schulze.

Am 28. Oktober findet in Lilienthal der mittlerweile schon neunte Octagon-Cup statt, gefolgt vom X-Mas-Cup im November und den Internationalen Bremen Open im Dezember. Daneben stehen für die Judoka in diesem Jahr auch noch diverse Freizeitaktivitäten wie Drachenfest, Freimarktbummel, Kinobesuch, Vereinsessen und Spieletage an.