Die österreichische Regierung will die Anonymität im Internet erheblich einschränken. (Pexels)

Beim Kampf gegen Hasskommentare im Internet ist auch der Gesetzgeber gefragt. Insbesondere die weitgehende Anonymität im Netz wird dabei immer wieder anvisiert. Was die Regierung in Österreich nun allerdings plant, geht vielen Kritikern zu weit. Das als „Digitales Vermummungsverbot“ bezeichnete Gesetz soll Plattformen wie Facebook und YouTube dazu verpflichten, die Privatadressen ihrer Nutzer einzusammeln. Dadurch will die Regierung sicherstellen, dass Nutzer schneller aufgefunden und belangt werden können - etwa wegen Beleidigungen oder Hasskommentaren. Laut Medienminister Gernot Blümel soll es den Menschen schwerer gemacht werden, sich „in der Anonymität des Internets verstecken zu können“.

Das „Gesetz für Sorgfalt und Verantwortung im Netz“ sieht vor, dass sich Nutzer sowohl mit Vor- und Nachnamen als auch mit der Anschrift registrieren müssen. Die Plattformbetreiber müssten die Daten verifizieren und auf Anfrage an die entsprechenden Stellen übermitteln - und zwar nicht nur an Behörden, sondern auch an Privatpersonen, die sich etwa gegen Beleidigungen wehren wollen. Kommen die Websitebetreiber den Pflichten nicht nach, drohen Bußgelder bis zu einer Million Euro.

Der Gesetzentwurf wird gleich aus mehreren Gründen massiv kritisiert. Unter anderem ist fraglich, ob die Bestimmungen mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vereinbar sind. Zudem bezeichnen Bürgerrechtler das Vorhaben als einen „Frontalangriff auf das Mitmach-Internet“.