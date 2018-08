Auch Flo-Rida vom Wümminger-Hof ist ein Boxer, im Verein sind aber alle Rassen willkommen. (Boxer-Klub Achim)

Der BK Achim ist ein Verein innerhalb der Landesgruppe Weser-Ems.

Gegründet wurde der Verein 1975, als in Achim-Baden ein gutes Dutzend Boxerfreunde immer wieder zusammengekommen sei. „Dass Achim einen entsprechenden Verein brauchte, konnte man allein schon daran sehen, wie schnell damals aus Ackerboden gepflegte Rasenflächen, also ein Trainingsgelände, wurden.“ Innerhalb kürzester Zeit habe man Verstecke, Hürden und Kletterwände geschaffen und mit dem Bau eines Vereinsheims begonnen.

Boxer Kimo hat beim jüngsten "Tag des Hundes" auf der Anlage in Achim vorbeigeschaut. (Björn Hake)

Heute stünden den 37 Mitgliedern aller Altersgruppen sowie sämtlichen Kursteilnehmern, zwei eingezäunte Plätze zur Verfügung, auf denen parallel trainiert werden könne. „Auf dem etwas kleineren Platz wird der Welpenkurs, Agility und Longieren praktiziert, auf dem großen Platz wird der Erziehungskurs und IPO-Hundesport angeboten.“ Dort stünden auch Verstecke und eine Hürde sowie eine Schrägwand zur Verfügung.

Als das Gelände angelegt worden sei, habe man sämtliche Arbeiten, dank des großen Engagements, in Eigenleistung erbringen können. Schon ein Jahr später, 1976, hätten die ersten Leistungs- und Zuchtprüfungen stattgefunden, gefolgt von einer Zuchtschau im darauffolgenden Jahr. Auch im züchterischen Bereich sei die junge Gruppe damals aktiv gewesen, „von denen züchten viele inzwischen aber nicht mehr oder sind verstorben“.

Dem Verein beigetreten sei sie selbst im Jahr 2000 mit ihrer ersten Boxerhündin. 13 Jahre später, als der Vorstand fast vollständig erneuert werden sollte, habe sie sich zur Vorsitzenden wählen lassen und manage seitdem die Vereinsbelange gemeinsam insbesondere mit Jana Werner (zweite Vorsitzende) und Claudia Schmidt (Gruppenausbildungswartin und Kassiererin), die seit 2010 Vereinsmitglied ist und wie Gilster, „schon immer einen Hund“ hatte.

Zur Zeit habe sie drei Boxerhündinnen, berichtet Claudia Gilster, mit einer von ihnen sei sie auch auf dem Gebiet des Hundesports aktiv. „Zusätzlich bin ich noch als Züchterin tätig, und stelle, wenn es die Zeit zulässt, meine Hündinnen auch auf Zuchtschauen und Ausstellungen aus.“

Eine Vielzahl von Vereinshunden sei äußerst erfolgreich bei Prüfungen, so habe Claudia Schmidt beispielsweise mit Baffy vom Wümminger-Hof (aus ihrer Zucht) etliche Erfolge erringen können. „Sie ist zum Beispiel VDH-Champion (VDH = Verband für das Deutsche Hundewesen) und hat die IPO 3 mehrere Male erfolgreich absolviert.“

Bei der IPO 3 handele es sich um eine der internationalen Gebrauchshundeprüfungen, die in den Stufen 1 bis 3 abgelegt würden und die entsprechend die Ausbildungskennzeichen IPO 1 bis IPO3 trügen. „Jede dieser Prüfungen beinhaltet, mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad, Elemente aus drei Abteilungen, zum einen ‚Fährte/Spur‘, zum anderen ‚Unterordnung/Gehorsam‘ und als letztes ‚Schutzdienst/Verteidigung‘.“

Inzwischen sei Baffy in „Hundesportrente“, habe aber in ihrer Tochter, Flo-Rida vom Wümminger-Hof, die 2017/18 ihren ersten Wurf betreut habe, eine würdige Nachfolgerin gefunden, die nun ihrerseits die IPO 3 schon mehrere Male mit den erforderlichen Punkten bestanden habe und an der Landesausscheidungsprüfung habe teilnehmen können. Zudem habe sie, wie ihre Mutter, die Voraussetzungen zur Körung B (Zuchttauglichkeitsprüfung) erlangt.

Ihr persönlich sei es stets ein Anliegen, über das noch immer weit verbreitete Vorurteil aufzuklären, dass es sich bei Boxern um eine überzüchtete Hunderasse handele: „Inzwischen ist aber gerade der Boxer eine der Rassen, die am besten untersucht und besonders ausgewertet ist.“

Züchter müssten beispielsweise mit jedem Zuchttier eine Zuchttauglichkeitsprüfung ablegen, bei der der Hund sowohl in medizinischen als auch in verhaltenstechnischen Fragen genauestens begutachtet werde. Es sei also stets von Vorteil, seinen Vierbeiner bei einem VDH-Züchter zu kaufen.

Um an den zahlreich angebotenen Kursen teilnehmen zu können, müsse man kein Vereinsmitglied werden und auch nicht unbedingt einen Boxer haben, betonen Gilster und Schmidt. „Zu den Anfangszeiten unseren Boxer-Klubs spielte die Rasse noch eine größere Rolle, aber heute sind wir offen für alle Rassen, bieten Welpen- und Erziehungskurse an.“

Zudem fänden regelmäßig Zuchttauglichkeitsprüfungen und Hundesportprüfungen statt und es würden Seminare und Veranstaltungen (wie zum Beispiel den Tag des Hundes im kommenden Jahr, am 16.06.2019) organisiert. Durch das neu aufgestellte Kursangebot habe man viele neue Mitglieder gewinnen können, „die genauso hundeverrückt sind wie wir“.

Sämtliche Kurse würden bei ihnen rasseübergreifend angeboten, denn eine sehr viel größere Rolle als die Rasse spiele jeweils der Ausbildungsstand beziehungsweise das Lernverhalten des einzelnen Hundes. „Jeder Rasse können bestimmte Wesensmerkmale zugeordnet werden, aber darauf gehen die Kursleiter sowohl in den Kursen als auch beim Hundesport gezielt ein“, so Gilster.

Die Erziehung eines Hundes sei „eigentlich nie abgeschlossen“. Der Grundstein für ein harmonisches Miteinander werde bereits bei der Welpenerziehung gelegt. „Dabei entscheidet die richtige Sozialisierung mit anderen Artgenossen über die weitere Entwicklung des Vierbeiners.“

Ein Grundsatz laute zum Beispiel, dass Verhalten nicht angeboren sei, sondern erlernt werden müsse. Irrelevant dabei sei, in welchem Umfeld der Hund sein zukünftiges Leben verbringen werde, ob auf dem Land oder in der Stadt, denn andere Hunde, Menschen und sämtliche Verkehrsteilnehmer gebe es überall. „Je mehr die Vierbeiner in ihrer Welpenzeit kennenlernen, desto besser.“

Im Rahmen der Kurse würde den Besitzern dann alles Wesentliche an die Hand gegeben, um zu Hause weiter zu üben: „Wir sehen Hund und Besitzer ja nur ein- bis zweimal pro Woche, da muss der Besitzer befähigt werden, auch woanders weiter zu lehren.“

Abhängig von dem Weg, den der Besitzer einschlagen wolle, würden verschiedene Schwerpunkte gelegt. Wer Hundesport nach den IPO-Standards betreiben wolle, der trainiere anders mit seinem Hund als jemand im Bereich Agility oder Mantrailing.

Darüber hinaus spiele dann das Alter des Tieres eine entscheidende Rolle, „mit einem zwei Jahre alten Boxer können zum Beispiel schon kleine Sprünge trainiert werden, während der Einjährige erst einmal lernen muss, über das Hindernis hinüberzulaufen“. Wichtig sei grundsätzlich immer eines: „Dass Mensch und Hund Spaß an dem haben, was sie machen.“

Weitere Informationen zum Verein gibt es auf der Homepage unter www.bk-achim.de, per E-Mail über kontakt@bk-achim.de und telefonisch unter der Rufnummer 01 71 / 1 26 11 91.