Passend zum Frühling und zum Osterfest haben die kreativen AG-Mitglieder in liebevoller Handarbeit viele Werkstücke gefertigt, die sie am Sonntag ab 14 Uhr präsentieren. Darunter Taschen, Decken, Dekorationsartikel und vieles mehr. Natürlich kommen die AG-Mitglieder auch gern mit Besuchern ins Gespräch und erläutern die Besonderheiten ihrer Werkstücke. Im Café werden wie jede Sonntag Torten und Kaffeespezialitäten geboten. Kunstinteressierte haben zudem die Möglichkeit, um 15 Uhr die Vernissage der neuen Ausstellung „Von Dörverden in die Welt - Landschaftsfotografien von Wiebke Schröder“ im Ausstellungsraum des Kulturgutes zu besuchen.