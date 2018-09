Verein Ehmken Hoff lädt ein

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Offene Nähstube im Kulturgut

FR

Dörverden. Wie an jedem letzten Sonntag im Monat öffnet die Offene Nähstube auch am 30. September um 14 Uhr wieder ihre Türen im Café des Kulturgutes Ehmken Hoff in Dörverden.