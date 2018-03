Thedinghausen-Eißel

Offene Töpferei in Thedinghausen

Kai Purschke

Thedinghausen-Eißel. Am bundesweit stattfindenden „Tag der offenen Töpferei“ an diesem Sonntag nimmt auch Silvia Flamisch in Thedinghausen-Eißel teil. Sie eröffnete 1994 ihre eigene Keramikwerkstatt in direkter Nachbarschaft zur Mosterei in der Eißeler Finkenburg und möchte nun der Öffentlichkeit zeigen, was es mit dem Beruf Töpfern auf sich hat.