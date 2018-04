Insgesamt nahmen an diesem Abend acht Schützen teil. Dabei wurde der Modus „Jeder gegen jeden“ angewendet. Jede Runde war sehr spannend und ausgeglichen. Es hat allen Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht. Am Ende des Abends hatte Waltraut Drosdek die Nase vorn, gefolgt von Doris Pieper. Den dritten Platz belegte Rita Franke.

Am zweiten Spieltag hatte dann Holger Drosdek die Nase vorn. An diesem Abend nahmen zehn Schützen teil. Wieder wurde der Modus „Jeder gegen jeden“ angewendet, wieder war jede Runde sehr spannend und ausgeglichen, und wieder hat es allen Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht. Am ersten Spieltag hatten die Damen die ersten Plätze belegt, am zweiten Spieltag hatten die Männer die Nase vorn. Am Ende des Abends hatte Holger Drosdek die Nase vorn, gefolgt von Heinrich Asendorf. Den dritten Platz belegte Ekkehard Franke.

So ein Schießabend an jedem vierten Mittwoch eines Monats bringt eine Menge Spaß und Abwechslung in das Vereinsheim am Kolberger Ring. Durch ein Punktesystem können jederzeit weitere Teilnehmer neu dazu kommen. Der dritte Spieltag beginnt am Mittwoch, 25. April, um 19.30 Uhr. Interessierte Frauen und Männer sind natürlich auch jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr herzlich willkommen. Weitere Informationen gibt es unter den Telefonnummern 0 44 06 / 51 76 (Mischke) oder 01 51 / 75 06 60 60 (Pieper).