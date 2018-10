Der Kuss in der Kutsche: Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank. Foto: Alex Bramall/Press Association Images (dpa)

Ein verträumter Kuss in der Kutsche: Die britische Prinzessin Eugenie (28) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (32) haben vier offizielle Fotos ihrer Hochzeit auf Schloss Windsor vom Freitag veröffentlichen lassen.

Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sind die beiden Frischvermählten zu sehen, wie sie in der Hochzeitskutsche sitzen und sich küssen. Die romantisch anmutende Aufnahme sei auf der Rückfahrt von der Trauung in der schlosseigenen Kapelle zum Schloss Windsor entstanden, hieß es am Sonntag.

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank im Kreise der jüngsten Mitglieder ihrer Familie im Schloss Windsor: Prinz George von Cambridge (hintere Reihe, l-r); Prinzessin Charlotte von Cambridge; Theodora Williams; Isla Phillips; Louis De Givenchy. Mia Tindall (Vordere Reihe, l-r); Savannah Phillips; Maud Windsor. Foto: Alex Bramall/Press Association Images (dpa)

Die Fotos schoss Mode- und Porträtfotograf Alex Bramall, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Das junge Paar sei „entzückt“ von den Aufnahmen.

Ein weiteres Foto zeigt Eugenie und Jack umgeben von den Familien der beiden - darunter ist auch die Queen - ein drittes das Paar nur mit den Jüngsten. Auf dieser Aufnahme sind auch Brautjungfer Prinzessin Charlotte (3) und Pagenjunge Prinz George (5) zu sehen, die beiden ältesten Kinder von Prinz William und Herzogin Kate (beide 36). Auf einem vierten Foto sind Eugenie in langem Abendkleid und Jack in dunklem Anzug zu sehen. (dpa)