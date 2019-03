Michael Kessler verteidigt ARD und ZDF: Ohne die Öffentlich-Rechtlichen würde es nicht gehen, so der Entertainer. (ZDF/Halmburger)

Als einer der erfahrensten Entertainer im deutschen Fernsehen muss er es wissen: Ja, es ist schwieriger denn je, kreatives Unterhaltungsfernsehen zu machen, bestätigt Michael Kessler im Interview mit der Agentur teleschau. „Weil es so ein enormes Angebot, auch unfassbar viel Beliebigkeit, gibt, ist es schwer geworden, etwas Neues zu finden und zu etablieren“, so der Comedian. Auch aus diesem Grund bleibe er „klarer Verfechter des Brechens von Konventionen und Sehgewohnheiten“. Man müsse heute „viel mehr überraschen als früher“, wenn man gesehen werden wolle.

Der Schauspieler und Formattüftler („Kessler ist ...“), der für seine neue Reportagereihe „Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler“ (ab 5. März dienstags, um 20.15 Uhr, im ZDF) humorvoll durch Europa tourte, glaubt abgesehen vom Fußball nicht mehr an „mehrheitsfähige Events“ im TV: Der Zug sei abgefahren, sagt er, denn „dazu ist die Konkurrenz durch das Internet zu gewaltig. Dazu kommt die Mentalität dieser Zeit: 'Ich lasse mir nichts mehr vorsetzen - und ich zahle nur noch für das, was ich wirklich sehen will“, so Kessler.

"Wohl bekomm's!": Michael Kessler ergründet, ob die Russen zu viel trinken, lernt dabei, was Wodka wörtlich bedeutet und erfährt, dass Russen sich nicht mit "Nasdrovje" zuprosten. (ZDF/Oliver Halmburger)

Und doch bewertet der Entertainer den Prozess des Wandels, der sich gerade auf dem TV-Markt abspielt, „insgesamt eher positiv“, wie er der teleschau sagte - vor allem weil die Senderverantwortlichen nun hinterfragen und umdenken müssten. Eines will der 51-Jährige jedoch klarstellen: „Trotzdem und immer wieder: Ohne ARD und ZDF geht es nicht - das ist meine Überzeugung als Fernsehmacher und Demokrat. Wer's nicht glaubt, möge sich mal das Fernsehen in Italien oder Russland anschauen, da denkst du als Deutscher, du bist im falschen Film.“

Kessler, ein bekennender „Europa-Fan“, sagt, dass er mit seinem neuen Format natürlich auch für ein gemeinschaftliches Europa werbe - weil er „finde, dass Menschen wie Staaten die Gemeinschaft brauchen. Nur die Gemeinschaft kann uns auffangen, wenn wir fallen“, sagt Kessler und findet es, „schade, dass dieser soziale Gedanke des Helfens und Teilens gerade etwas aus der Mode kommt“. Er zeige in „Ziemlich beste Nachbarn“ das Verbindende auf. „Aber keine Sorge: Wir bleiben sachlich und neutral, wie es sich für öffentlich-rechtliches Fernsehen auch gehört.“