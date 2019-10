Gleichgewichtsübungen auf einem schwingenden Untergrund, hier unterstützt von Physiotherapeutin Katrin Hertz-Kleptow, verhelfen zu mehr Bewegungssicherheit. (Christa Neckermann)

„Werden Schritte übersprungen, macht sich das ein Leben lang bemerkbar“, sagt Angelika Warncke. Vor zwölf Jahren hat die Physiotherapeutin die Praxis für Krankengymnastik und Massage von Doris Martensen übernommen, die seit rund 30 Jahren Patienten mit Bewegungsschmerzen in Osterholz- Scharmbeck zu mehr Beweglichkeit verhilft. Dafür bedienen sich Warncke und ihr Team aus sieben Physiotherapeutinnen verschiedener Therapieformen. „Zur Vor- und Nachbehandlung setzen wir Heißluft, Naturmoor, Körnerkissen oder Eis ein – je nachdem, was den Körper am besten auf die Therapie vorbereitet.“

Neben der allgemeinen Krankengymnastik, die auf den Muskelaufbau, die Stoffwechselanregung und eine verbesserte allgemeine Funktionsweise des Körpers abzielt, bietet das Team Krankengymnastik auf neurophysiologischer Basis an. Mit dieser Technik sollen die Bewegungsabläufe optimiert oder wieder hergestellt werden. Die Krankengymnastik am Gerät fördert der Expertin zufolge Kraft, Koordination und Ausdauer der Muskulatur und des Herz-Kreislauf-Systems.

„Bei der Massage werden Gelenke, Muskeln und Nerven schonend mobilisiert und Blockaden gelöst“, erläutert die Praxisinhaberin. Gern wendet sie die Craniosacrale Therapie an. Mit dieser Behandlungsform werden laut Warncke durch Berührungen und spezielle Bewegungen Blockaden zwischen Kopf und Steißbein gelöst und der Körper wieder ins Gleichgewicht gebracht. „Besonders bei Migräne ist das hilfreich. Der Therapeut regt den Körper an, ins Gleichgewicht zu kommen“, sagt die Fachfrau.

Besonders Menschen, die unter viel Stress leiden und nachts mit den Zähnen knirschen, wissen die Kiefergelenkbehandlungen der Praxis zu schätzen. Durch sanfte Berührung werden dabei Beschwerden in Kiefergelenk und der Kaumuskulatur gelindert.

Die ganzheitliche Betrachtung des Körpers steht bei den Physiotherapeutinnen an oberster Stelle. „Viele Beschwerden äußern sich an anderen Körperstellen. Wenn ein Patient mit Knieproblemen zu uns kommt, kann zum Beispiel auch eine Fehlstellung in der Hüfte dafür verantwortlich sein. Daher ist es wichtig, das Zusammenspiel von Muskeln und Bewegungsapparat zu verstehen, um gezielt an den Stellen zu behandeln, wo das ursächliche Problem liegt.“

Falltraining für Ältere

Dabei richtet die Inhaberin ihren Fokus unter anderem auf die vorbeugende Arbeit mit ihren Patienten. So bietet sie insbesondere für ältere Personen Übungen zur Fallprävention an. „Besonders im fortgeschrittenen Alter ist es wichtig zu wissen, wie man fallen sollte, ohne sich mehr als nötig zu verletzen. Nach dem Sturz muss man in der Lage sein, ohne fremde Hilfe wieder vom Boden hochzukommen“, sagt Warncke. In ihrer Praxis nimmt sie den Patienten die Angst vor einem Kontrollverlust und hilft ihnen, Unsicherheiten in den Griff zu bekommen. „Wichtig ist es, an Ort und Stelle zu Boden zu gehen, und nicht noch nach Halt zu suchen. Das sind die Momente, wo es besonders im Gesicht zu Verletzungen kommen kann“, erläutert die Physiotherapeutin. Besser sei es, den Körper im Falle eines Sturzes sanft abzurollen. „Wir vermitteln unseren Patienten Techniken, wie sie selbstständig und ohne fremde Hilfe wieder auf die Beine kommen.“ Dabei hat Warncke die Erfahrung gemacht, dass sich viele ältere Personen nach einem Falltraining selbstbewusster bewegen und sich damit ihr Fallrisiko verringert.

„Wir bieten zudem Kurse für das richtige Verhalten bei Schwindelgefühlen an. Mobilitätsübungen können direkt in der Praxis gebucht werden und benötigen keine ärztliche Verschreibung“, erläutert die Praxisleiterin.

Um stets die aktuellste Behandlungsmethode anzubieten, besucht das Team regelmäßig Fortbildungen. „Die Therapieformen verändern sich ständig, neue Erkenntnisse kommen hinzu und die Techniken werden effektiver. Wir möchten für unsere Patienten daher stets auf dem aktuellen Stand sein“, sagt Warncke.

Alle Therapieangebote stehen ihr zufolge Kassenpatienten ebenso zur Verfügung wie Privatpatienten.

Die Praxis für Krankengymnastik und Massage Martensen, Bremer Straße 51, ist montags bis donnerstags von 8 bis

19 Uhr geöffnet, freitags sind Behandlungen von 8 bis 15 Uhr möglich. Inhaberin Angelika Warncke und ihr Team bieten zudem für alle Behandlungen Hausbesuche an. Terminvereinbarungen unter Telefon 04791/142 72. Informationen gibt es im Internet unter

www.physiopraxis-ohz.de.