Ist Lady Gaga wieder solo? (Stuart C. Wilson/Getty Images)

Erst im Oktober 2018 gab Lady Gaga die Verlobung mit Musikagent Christian Carino bekannt. Nur wenige Monate später soll schon wieder alles vorbei sein, wie das US-Portal „E! News“ nun berichtet. Laut einer Quelle habe sich das Paar vergangene Woche getrennt. Bereits bei der Grammy-Verleihung am 10. Februar war die Sängerin allein über den roten Teppich geschritten. Auch von ihrem 400.000 US-Dollar teuren Verlobungsring war nichts zu sehen. Ebenso auffällig: In ihrer Dankesrede für den Preis in der Kategorie „Best Pop Duo / Group Performance“ für „Shallow“ erwähnte Lady Gaga ihren Verlobten mit keinem Wort.

Ausgerechnet bei der Grammy-Verleihung, die immerhin eine besondere Bedeutung für die beiden zu haben schien. Schließlich war es dort, wo sie 2017 ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten. Im November desselben Jahres zeigte sich Carino mit einem Tattoo der „A Star Is Born“-Schauspielerin am linken Oberarm. Rund ein Jahr später verkündete Gaga dann die Verlobung in einer Dankesrede bei der „Elle's 25th Annual Women in Hollywood“-Feier: „Ich möchte meinem Verlobten Christian danken“, waren ihre Worte, während sie ihre Hände zur Brust nahm, damit jeder den Wahnsinns-Klunker sehen konnte.

Hat sich Lady Gaga von ihrem Verlobten Christian Carino getrennt? (www.instagram.com/christiancarino)

Am 27. Januar waren die beiden bei den Screen Actors Guild Awards zum letzten Mal gemeinsam gesehen worden. Da schien die Welt noch in Ordnung gewesen zu sein, denn sie ließen sich zusammen auf dem roten Teppich fotografieren und küssten sich während der Verleihung immer wieder. Ein Sprecher der Sängerin hat sich bisher noch nicht zu den Gerüchten geäußert.