Oktoberfeststimmung auf dem Blome-Hof der Charleston Tagespflege in Daverden. Tolle Stimmung herrschte unter den Tagesgästen und den Angestellten. Nach einem Frühstück, die frischen Bretzeln durften dabei nicht fehlen, wurden bekannte Lieder angestimmt. Ursula Luttmann (links) vom Verdener Chanty Chor sorgte mit ihrem Akkordeon für den nötigen Schwung. Singen bringt auch Hunger mit sich. Zum Mittag gab es Bayerische Spezialitäten, der Leberkäse durfte dabei nicht fehlen. Weiter ging es am Nachmittag mit Geschichten und Gesang sowie Apfelkuchen.

Annika Schröder (im Dirndl) ist seit dem 1. September die neue Leiterin auf dem Blome-Hof. Sie trat die Nachfolge von Christa Radke-Theilen an. Schröder war zuvor 15 Jahre in der Ottersberger Tagespflege der Charleston Gruppe tätig, dort zuletzt als Leiterin. Nach ihren Worten wird die Tagespflege in Daverden gut angenommen. Die dortige Kapazität konnte mit drei weiteren Fachkräften weiter erhöht werden, so das noch weitere Tagesgäste aufgenommen werden können.