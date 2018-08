Sie erlernen ihr Handwerk in acht verschiedenen Berufen: Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik, Fachkräfte für Abwassertechnik, Tiefbaufacharbeiter, Industriekaufleute, Chemielaboranten, Fachinformatiker, Metallbauer und Elektroniker für Betriebstechnik.

Die Gesamtzahl der Auszubildenden beim OOWV ist damit auf 49 gewachsen. Hinzu kommen zwei Nachwuchskräfte aus dualen Studiengängen. „Der OOWV braucht guten Nachwuchs, um seiner Verantwortung in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der Region auch weiterhin gerecht werden zu können“, sagte Stefan Schwanke, Bereichsleiter Personal und Recht: „Ausbildung ist für die zukünftige Entwicklung des OOWV sehr wichtig. In den nächsten Jahren werden uns viele Kollegen verlassen, weil sie in den wohlverdienten Ruhestand wechseln.“

„Wir haben in unserem Verbandsgebiet auch als Arbeitgeber eine besondere Verpflichtung. Deshalb wollen wir jungen Menschen eine erstklassige Ausbildung bieten“, ergänzte Birgit Tillmann, beim OOWV für die Personalentwicklung verantwortlich. Sie verwies auf den aktuellen Abschlussjahrgang mit 14 erfolgreichen Absolventen, von denen die Mehrheit beim OOWV bleibt.

„Mit der Ausbildung zeigen wir den jungen Menschen eine Perspektive für ihre berufliche Zukunft auf“, sagte Janna Speckmann, Referentin für Ausbildung und Personalmarketing: „Wir werden ihnen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem kollegialen Umfeld vermitteln. Auf die Zusammenarbeit freuen wir uns.“

Der OOWV beschäftigt rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt zu den wichtigen Arbeitgebern im Nordwesten. Das Unternehmen bildet in derzeit zehn Berufen aus. Dazu zählen Industriekaufleute, Fachinformatiker, Bauzeichner, Vermessungstechniker, Rohrleitungsbauer, Chemielaboranten, Metallbauer, Elektroniker für Betriebstechnik sowie Fachkräfte für Abwassertechnik und Wasserversorgungstechnik. Das Unternehmen versorgt täglich mehr als eine Million Menschen mit Trinkwasser. Das Verbandsgebiet erstreckt sich vom Dollart bis zum Dümmer und auf vier der sieben Ostfriesischen Inseln. Gemessen an der Fläche ist der OOWV Deutschlands größter Wasserversorger.