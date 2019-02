Vor mehr als 40 Jahren waren sie in Sachen Handball für den TV Lilienthal aktiv. Seitdem treffen sie sich alle zwei Monate, um die alten Freundschaften zu festigen, in Erinnerungen zu schwelgen, zu kochen und zu essen oder einfach gemeinsam etwas Schönes zu erleben. Nach Fahrten nach Krakau/Auschwitz und Oslo in den vergangenen Jahren war jetzt die Handballweltmeisterschaft in Berlin das Ziel. Wie immer bei den Trips der Oldiehandballer des TV Lilienthal kam auch dieses Mal die Kultur nicht zu kurz. Besuche im ehemaligen Stasigefängnis in Hohenschönhausen, der Gedenkstätte Tränenpalast an der Friedrichstraße oder der Besuch im Bundestag rundeten das Programm ab.

Nach drei Tagen diffusen Umtriebs waren dann alle wieder einmal davon überzeugt, dass Sport verbindet und Freundschaften stiftet. So geht jetzt schon der Blick nach vorn: In diesem Jahr jährt sich zum 40. Mal die Reise nach Hongkong, als die Handballaktivitäten der Lilienthaler gegen eine Auswahl Hongkongs dort live im Fernsehen übertragen wurden. Nun soll es im Herbst wieder dorthin gehen. Eine unglaubliche Geschichte wird sich fortsetzen.