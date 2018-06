Mit insgesamt 184 Nennungen für sechs Prüfungen ist der Verein sehr zufrieden und es zeigt sich ein Bedarf an solchen Veranstaltungen. Bereits im vergangenen Jahr etablierte sich die 2016 gegründete Turnierserie Oldie-Cup in Tarmstedt und erreichte viele Reiterinnen und Reiter. In diesem Jahr verzeichnet das Planungsteam des Oldie-Cups wieder steigende Nennungszahlen.

Bestes Wetter und eine sehr gut vorbereitete Meldestelle begrüßten am Veranstaltungstag die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Anlage des RV Tarmstedt. Zu Beginn der ersten Prüfung, dem Dressurreiter-Wettbewerb, begrüßte RV-Pressewartin Stefanie Heitmann um 9 Uhr auch die beiden Richter Anne Cordes und Michael Krüger zu diesem Oldiereitertag.

Am Vormittag fanden alle Dressurprüfungen vom Dressurreiter-Wettbewerb bis zur Dressurprüfung der Klasse A* statt, und die Teilnehmer konnten weitere Punkte für die Qualifikation zum Finale des Oldie-Cups sammeln. Jede Platzierung der Teilnehmenden, die sich zu Beginn der Saison registriert hatten, wird vom Planungsteam erfasst, ausgewertet und mit Punkten in einer sogenannten Rangliste vermerkt. Die drei besten Ergebnisse werden am Ende für das Finale im November gewertet, und die 15 Punktbesten reiten dann um den Gesamtsieg der Turnierserie.

Der Nachmittag stand im Zeichen der Hindernisse. Vom Springreiter-Wettbewerb bis zum A-Stilspringen mit Stechen hatten die Teilnehmer einige Hürden zu nehmen, aber alle kamen wohlbehalten im Ziel an. Besonderes Highlight an diesem Nachmittag war der Teilnehmer Eugen Benitz vom PSG Bruchhöfen mit seiner Stute Rohdi’s Girl. Dieses Paar bekam am Ende seiner Prüfung einen Ehrenpreis für ein Turnieroutfit der Extraklasse überreicht: In leuchtendem Pink an Reithelm, Ohrenhaube, Satteldecke und Reitstiefeln ritten die beiden eine schöne Runde durch den Parcours – was am Ende mit einem Applaus belohnt wurde.

Auch das leibliche Wohl kam an diesem Tage nicht zu kurz. Einige RV-Mitglieder hatten leckere Suppen, Torten und Salate zubereitet, und für das Dessert hatte Sylvia Bennighoff ihre Frozen-Joghurt-Maschine mitgebracht und damit Teilnehmer, Helfer und Begleiter bestens versorgt. Für nächstes Jahr steht der Termin schon fest: Am Sonnabend, 27. April 2019 wird es wieder einen Oldie-Reitertag in Tarmstedt geben.