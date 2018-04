Kostprobe gefällig? Bei den Olivenöl-Abholtagen in Wilstedt bieten Oliviers aus Griechenland, Italien und Spanien die frischen Erzeugnisse aus der neuen Ernte an.

Mittlerweile reisen zehn Olivenölproduzenten – zum Teil mit ihren Familien – an, um ihre Olivenöle vorzustellen. Auf diese Entwicklung ist der Gründer und Inhaber der Firma arteFakt-Olivenölkampagne, Conrad Bölicke, mit Recht stolz.

In diesem Jahr gibt es an beiden Veranstaltungstagen – die Olivenöl-Abholtage 2018 finden am Sonnabend, 5., und Sonntag, 6. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt – jeweils um 12 und 15 Uhr eine angeleitete Olivenölverkostung mit der „Didaktischen Olivenöl-Leiste“, an der jeweils bis zu 200 Besucherinnen und Besucher teilnehmen können. Sie wird angeleitet vom Olivenöl-Sensorikspezialisten und Leiter des Hanseatischen Olivenöl-Panels, Christoph Sippel, und von arteFakt-Gründer Conrad Bölicke.

Zum Jubiläum des 20. Olivenöl-Abholtags – seit 1999 trägt die Veranstaltung diesen mittlerweile etablierten und bundesweit bekannten Namen – gibt es eine große Tombola mit vielen leckeren kulinarischen Gewinnen, die von den Ausstellerinnen und Ausstellern gespendet wurden. Der Hauptpreis ist eine Olivenöl-Fachreise für zwei Personen nach Kalabrien oder Apulien. Der Erlös der Tombola soll der Renaturierung eines alten Olivenhains in Apulien und besonders der Restaurierung eines in diesem Hain stehenden einzigartigen Steinhauses – einem sogenannten Doppel-Trullo – zur Erweiterung des dortigen Oliven-Landschaftsmuseums zugute kommen.

Für die junge Generation wird ein neuer Marktplatz in Zusammenarbeit mit der Markthalle Acht aus Bremen und jungen Ausstellern unter dem Motto „Olive-Oil Streetfood auf der Geest“ aufgemacht. Wie in jedem Jahr erwartet die Besucher eine Genussmeile mit Ausstellern heimischer und mediterraner Spezialitäten – von umbrischen Wilderbsen über regionale und europäische Hofkäse-Sorten bis hin zu Rügener Manufaktur-Salami. Alle Angebote zeichnet aus, dass sie von ihren Erzeugern selbst her- und auch in Wilstedt vorgestellt werden. Vertreten ist zum Beispiel die herb’s Bioland Gärtnerei aus Dötlingen mit einem Vollsortiment und einer großen Auswahl an Gartenkräutern. Die Gärtnerei Jaeger aus Oyten bietet mehr als 50 Sorten junger Peperoncini-Pflanzen für den eigenen Garten an, und dazu gesellen sich ausgewählte Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker mit Naturmaterialien.

Die Veranstaltung ist mittlerweile nicht nur stark gewachsen, sondern auch überregional gefragt. Ein Shuttle-Bus pendelt vom kostenfreien Parkplatz am Ortsrand von Wilstedt zum Veranstaltungsgelände, der arteFIX-Bus fährt einmal am Tag von Bremen beziehungsweise Hamburg nach Wilstedt. Hierfür sind allerdings Anmeldungen erforderlich. Sitz-Reservierungen sind unter der Internet-Adresse www.arteFakt.eu möglich. Der Gesamtpreis beträgt zehn Euro ab Bremen und 15 Euro ab Hamburg, inklusive des Eintrittspreises.

Auch an die Fahrradfahrer wurde gedacht – mit der Aktion „Mit dem Fahrrad von Bremen oder Lilienthal nach Wilstedt“. Dazu und zum gesamten Angebot mit Wissenswertem über das Programm und alle Ausstellerinnen und Aussteller können alle Informationen im Internet unter der Adresse www.artefakt.eu eingesehen werden.