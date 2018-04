Fragen und Antworten

OPCW-Experten in Syrien: Schwierige Spurensuche in Duma

Eine Woche nach der mutmaßlichen Giftgasattacke in Syrien läuft die internationale Krisendiplomatie auf Hochtouren. Am Samstag sollten die Experten der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) in dem Ort Duma ihre Untersuchung starten. Sie stehen unter enormen Zeitdruck. Es gilt, die Fakten zusammenzutragen. Aber was können sie noch ausrichten?