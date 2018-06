Nachdem das Bremer Kaffeehaus-Orchester bereits zweimal vor einem begeisterten Publikum auf dem Kulturgut Ehmken Hoff aufgetreten ist, sind die fünf Musiker in diesem Sommer erneut zu Gast auf dem von alten Bauernhäusern und rustikaler Gemütlichkeit geprägten Gelände. Dieses Mal jedoch im Rahmen eines ganz neuen Konzertformates: Erstmals wird am Sonnabend, 11. August, um 19 Uhr auf dem Kulturgut ein Open-Air-Sommerkonzert stattfinden. Die Musiker nehmen unter dem Wagenschauer Platz, für die Konzertbesucher werden Stühle vor der Bühne unter freiem Himmel platziert. Für eventuell nötige Sitzkissen oder Wetterschutz sorgen die Gäste selbst. Die fünf Musiker präsentieren Stücke ihres breiten Repertoires, das Klassik, Swing und vieles mehr umfasst. Um den Sommergenuss noch zu vervollkommnen, gibt es an diversen Ständen kleine Köstlichkeiten und kühle Getränke. Einlass ist ab 18 Uhr.

Karten für das Sommerkonzert sind im Vorverkauf für 19 Euro am Kiosk Vornkahl in Dörverden und in der Tourist-Info in Verden erhältlich. An der Abendkasse gibt es die Karten zum Preis von 21 Euro – natürlich nur, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist.