Im vergangenen Jahr hatte der Achimer Golfclub erstmals ein Open-Air-Kino auf seiner Anlage in Badenermoor veranstaltet. Nach dem großen Erfolg wird die Kinoeinwand am See jetzt wieder aufgebaut, und zwar für Freitag, 3., und Sonnabend, 4. August – unter einem dann hoffentlich klaren Sternenhimmel.

Für die Freitagsvorstellung dürfen sich die Gäste auf „The Greatest Showman“ freuen. Der Musicalfilm kam Anfang dieses Jahres in die Kinos und begeisterte das Publikum im Sturm. Am Abend darauf wird es mit „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ – eine Fortsetzung von „Jumanji“ aus dem Jahr 1995 – ein bisschen spannender werden.

„Unsere Gastronomie rundet das Programm mit leckerem Essen, Süßigkeiten, Popcorn, Eis und Getränken ab. Wir freuen uns auf zwei unvergessliche Abende“, kündigt Clubmanager Thomas Schmidt an. „Wir danken außerdem unseren Sponsoren für die großartige Unterstützung: der Mediengruppe Kreiszeitung, der ABAT AG und den Stadtwerken Achim. Ohne sie hätten wir das nicht wieder so schön vorbereiten können“, sagt Schmidt.

Angeboten werden drei Ticketkategorien: Das Terrassenticket mit Sitzplatzreservierung und Service am Tisch gibt es für jeweils 10,90 Euro, Liegestuhltickets sind für 8,90 Euro und Wiesentickets für 6,90 Euro zu haben. Das Mitbringen von Vierbeinern oder von eigenem Essen, Getränken, Flaschen und Zerbrechlichem ist nicht möglich. Ab 19 Uhr ist Einlass. Die Filmvorführungen starten jeweils um 21.30 Uhr.

Tickets für die Open-Air-Kinoabende sind im Vorverkauf im Achimer Golfclub und über Nordwest-Ticket unter www.nordwest-ticket.de erhältlich.