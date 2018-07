Ein Höhepunkt des Festes ist die Proklamation des Königshauses in großer Runde – hier die Regenten von 2017 (v. l. n. r.): Altersmajestät Margit Wachtendorf, König und gleichzeitig König der Könige Onno Osterloh, Königin der Königinnen Elga Blobel, Damenregentin Anika Ruge, Jugendmajestät Merle Märtens sowie Schülerkönigin Alica Kreye. (Schützenverein Bürstel Immer)

„Jung und Alt – für den Zu­sammenhalt!“ – unter diesem Motto steht das diesjährige Schützenfest des SV Bürstel-­Immer, das am Wochenende

21. und 22. Juli stattfindet. „Denn Zusammenhalt zwischen Jung und Alt war, und es wird hoffentlich so bleiben, immer

ein Erfolgsgarant für das

Überleben eines Vereins“, sagt dessen ­erster Vorsitzender Carsten Wichmann. Und so wird für ­erwachsene, jugendliche und kleine Vereinsmitglieder sowie die zahlreichen Festbesucher jede Menge geboten.

Das Schützenfest des SV ­Bürstel-Immer ist ein Groß­ereignis in den Ortsteilen.

Mehrere hundert Gäste werden auf dem Festplatz und zu den Feierlichkeiten an der Stüher Straße erwartet. Am Sonnabend, 21. Juli, starten um 14 Uhr die sport­lichen Wettkämpfe für alle ­Abteilungen auf sämtlichen Ständen. Außerdem werden an diesem Tag die Vizemajestäten bekannt ge­geben: um 17.30 Uhr der Schülervizekönig, um 20.30 Uhr alle weiteren stellvertretenden Regenten.

Viele sportliche Wettkämpfe stehen auf dem Programm. Auch Besucher können ihr Geschick am Preisstand erproben. (Christian Kosak)

An beiden Festtagen wartet außerdem der Super-XXL-­Preisstand auf Besucher und Vereinsmitglieder. Die Teil­nehmer versuchen dort ihr Glück und ihr Geschick in einer ­Kombination aus Schießen und Würfeln. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von

600 Euro: der Erstplatzierte kann sich über 200 Euro, der zweite Sieger über 150 Euro, der dritte über 100 Euro und die Gewinner auf den Rängen vier bis sechs über jeweils 50 Euro freuen. ­Diese Prämien werden am Sonntagabend ab 20 Uhr im Rahmen der Königsproklamation verteilt.

Am Abend steigt schließlich die kultige Open-Air-Party, für die das Schützenfest bekannt ist. Ab 21 Uhr machen die DJs vom Night-Life-Team kräftig Stimmung. Chart-Hits vom Plattenteller ­sowie aufwändige Licht- und Soundtechnik sorgen für eine Show, die ihresgleichen sucht. Kein Wunder, dass das ­Publikum bei dieser Party stets die Nacht zum Tag macht.