Komplizierte Sehaufgaben werden mühelos bewältigt, das manchmal sogar stundenlang. Aber was ist, wenn das Sehen nicht mehr so gut ist? Reicht eine neue Brille aus oder kann man darüber hinaus etwas für das Sehen tun? Hier der Rat von Experten gefragt.

Mit der Diagnose Makula Degeneration, grauer Star oder trockenes Auge kommen auch Nahrungsergänzungsmittel immer mehr in Mode. Im Rahmen ihrer Herbstvorträge hat sich die Augenoptikermeisterin Carmen Dreyer-Winkelmann der Frage gestellt, ob Nahrungsergänzungsmittel überhaupt Sinn machen? Was können sie am Auge bewirken? Wer sollte sie überhaupt nehmen? Und bringt es noch etwas, wenn man schon einen Befund hat?

In einem circa 50 Minuten andauernden Vortrag am Dienstag, 23. Oktober, um 19 Uhr in der Klosterstraße 4 in Lilienthal wird über den Sinn oder Unsinn von Vitaminen und Co am Auge über den Tellerrand hinausgeschaut. Gern lässt die Expertin für gutes und gesundes Sehen Interessierte an ihrem Wissen teilhaben. Eine Terminreservierung wird unter der Rufnummer 0 42 98 / 69 79 56 entgegengenommen.