Fachmann Klaus Heinrich von Zweirad Heinrich führt ein breites Sortiment an Elektrofahrrädern in unterschied­lichen Preiskategorien. (Femke Liebich)

„Mittlerweile führt kaum noch ein Weg an E-Bikes vorbei“, ­verkündet der Mechaniker­meister. Er führt den mehr als ein halbes Jahrhundert bestehenden Fachbetrieb aktuell in ­zweiter Generation. Sein Sortiment hat er im Laufe der Zeit entsprechend der Kunden­wünsche angepasst. „Unser ­Angebot an E-Bikes ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen“, sagt Klaus Heinrich.

Dabei verweist er sowohl auf die „klassischen Einstiegs­modelle mit einem bequemen Wave-­Rahmen“ als auch auf die sportlichen Mountainbikes mit ­Antrieb. Alle genannten Räder gibt es in dem Fachgeschäft in unterschiedlichen Preisklassen. „Wir haben eigentlich für alle Bedürfnisse das passende ­Modell“, so der Fachmann.

Da für viele Kunden der ­Umstieg von einem „normalen“ Rad auf ein E-Bike zunächst ­etwas gewöhnungsbedürftig ist, rät er vor dem Kauf zu einer ­ausgiebigen Testfahrt. „Wir ­haben meistens zwei Vorführ­modelle zum Testen hier, so dass sich die Kunden nach vorheriger Terminabsprache gerne ein Fahrrad ausleihen können“, sagt Klaus Heinrich.

Statt auf eine vorgegebene Teststrecke schickt er seine ­Kunden bevorzugt ­direkt auf

die Hauptstraße vor seinem ­Geschäft. „E-Bike ­fahren muss man gleich im Straßenver-­

kehr lernen, sonst bringt es nichts“, so sein Credo. Gerne verleiht er seine Vorführmo­delle auch für 24 Stunden, so dass ein ausgiebiger Test gewähr­leistet ist.

Seine Erfahrung hat gezeigt, dass nicht nur die Nachfrage nach E-Bikes kontinuierlich ­ansteigt, sondern gleichzeitig das Alter der Fahrer sinkt. „Auch jüngere Leute kommen schnell auf den Geschmack und wissen rasch die Vorteile der Elektro­räder zu schätzen“, sagt Klaus Heinrich. Von der Bedienung seien alle seine Räder, deren Hilfsmotor größtenteils für eine Reichweite von 80 bis 120 Kilometern reicht, äußerst problemlos zu Handhaben. Nichts­destotrotz erhalten alle seine Kunden eine ausführliche Einweisung von seinem geschulten Personal. Und auch nach dem Kauf steht das Team von ­Zweirad Heinrich bei Fragen gerne zur Verfügung.

Darüber hinaus werden in

der Meisterwerkstatt jegliche Drahtesel – vom E-Bike über Mountainbike, Renn-, Holland- und Tourenrad bis hin zum ­Kinderfahrrad – zur Reparatur, Inspektion und Wartung an­genommen. Gerade jetzt zum Saisonstart empfiehlt Klaus Heinrich einen ausgiebigen Frühjahrscheck, um das ­Zweirad für die anstehenden Touren auf Vordermann zu bringen.