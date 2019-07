Freut sich auf ihr erstes Kind: "Orange Is the New Black"-Star Danielle Brooks. (Tim P. Whitby/Getty Images)

In wenigen Wochen startet die siebte und finale Staffel der amerikanischen Hit-Serie „Orange Is the New Black“ bei Netflix. Zeit für die Fans, sich nach sechs Jahren von ihren geliebten Knastschwestern verabschieden. Doch Darstellerin Danielle Brooks, die seit der ersten Folge die taffe Insassin Tasha Jefferson alias Taystee spielt, hat nun ein paar wundervolle Nachrichten zu verkünden: Sie erwartet ihr erstes Kind!

Das verriet die 29-Jährige überglücklich auf ihrem Instagram-Account: „Wenn ein Kapitel endet, beginnt ein neues. Ich bin so aufgeregt meinen Neuanfang mit euch teilen zu können: Ich bin schwanger“, schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält und über das ganze Gesicht strahlt. In ihrer Story verriet Brooks außerdem, dass sie bereits im fünften Monat sei.

Danielle Brooks (rechts, mit Adrienne C. Moore) gehört zu den Stars der Netflix-Serie "Orange Is the New Black". (Netflix / JoJo Whilden)

Weitere Details zu ihrer ersten Schwangerschaft behielt die Schauspielerin erst einmal für sich. Brooks hält ihr Privatleben, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit heraus. So ist auch nicht offiziell bekannt, wer der Vater des Kindes ist. Hin und wieder postet die 29-Jährige zwar gemeinsame Fotos mit ihrem Liebsten, so wie am Valentinstag, seinen Namen hält sie allerdings geheim.