Zu einem Sommerkonzert mit großem Orchester wird im Rahmen der Reihe „Musik in St. Matthias“ eingeladen. Am Donnerstag, 14. Juni, spielt um 19.30 Uhr das Nordwestdeutsche Sinfonieorchester in der Katholischen Kirche St. Matthias in Achim.

Das Orchester besteht aus 40 professionellen Musikern, die aus Deutschland, Frankreich, England, Australien, Spanien, Türkei, Brasilien, Ungarn, Japan und Korea stammen. Die musikalische Leitung hat Marcus Prieser. Er dirigiert Orchester in ganz Europa. Unter Prieser erarbeitete das Nordwestdeutsche Sinfonieorchester interessante Werke vieler bekannter und auch unbekannter Komponisten und stellte sie einem breiten Publikum vor. Das Sommerkonzert in der St. Matthias Kirche präsentiert kurzweilige Musik der Klassik. Auf dem Programm stehen die Ouverture „La pescatrici “ von Joseph Haydn, das Fagottkonzert von Berhold Hummel mit dem großartigen Solisten Jens Pfaff und ein „musikalischer Spaß“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Karten gibt es zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Kartenvorbestellungen sind am 13. Juni von 19 bis 21 Uhr unter der Telefonnummer 0 42 02 / 826 71 möglich.