Matthias, Meislahnstr. 10, unter der Leitung von Raimund Limpinsel ein Kirchenkonzert statt mit dem Projektkammerorchester der Elbe-Weser-Marsch. Der Eintritt ist frei.

Neben der Sinfonia Concertante für Solo-Violine und Solo-Viola in Es-Dur von Mozart, Werken von Elgar und Bartok steht auch auch eine Dance-Suite von dem malayischen Komponisten und Entertainer P. Ramlee in der Bearbeitung von Julian Wong auf dem Programm. Diese Programmwahl ist natürlich kein Zufall, wenn beide Solisten wesentlich das klassische Musikleben der Hauptstadt Malaysias mitprägen: Mustafa Fuzer Nawi als Violonist und Generalmusikdirektor des National Symphony Orchestra Kuala Lumpur, seine Ehefrau Veronika Thöne als Solo-Bratschistin im selben Orchester.

Anlässlich ihres Deutschlandbesuches haben sich Mitglieder verschiedener Orchesterformationen aus dem Bremerhavener und Verdener Umland für dieses einmalige und besondere Konzertprojekt zusammengefunden. Sie spielen sonst in der Bremerhavener Camerata oder der Sinfonietta Aller-Weser, Verden. Der Dirigent des Projektkammerorchesters der Elbe-Weser Marsch, Raimund Limpinsel, wurde 1949 in Essen geboren. Er studierte Kirchenmusik an der bischöflichen Musikschule in Essen und nahm Gesangsunterricht bei verschiedenen Opernsängern. Seit 2012 leitet er den Schubertchor in Achim.