Das reicht vom Ablauf der Trauerfeier bis zur konkreten Platzierung und Gestaltung des Grabs. Wer sicher gehen will, dass die eigenen Wünsche beachtet und respektiert werden, sucht am besten Unterstützung beim Bestattungsinstitut seines Vertrauens. Damit sorgt man nicht nur dafür, dass man die Eckpunkte seiner Beerdigung selbst festlegen kann, sondern entlastet auch die Angehörigen. Zudem ist es möglich, auch finanziell vorzusorgen, damit die Umsetzung später nicht am Geld scheitert.

Für letztgenanntes bietet sich eine Sterbegeldversicherung an. Mit dieser können die Kosten für die Beerdigung gedeckt werden, auch dann, wenn der Versicherte im Alter wegen einer niedrigen Rente Grundsicherung beantragt. Die Sterbegeldversicherung bleibt unangetastet, denn sie gehört zum Schonvermögen. Voraussetzung ist, dass die vorhandene Versicherungssumme nicht über 3000 Euro für die Bestattung und 2600 Euro für die Grabpflege liegt.

Diese Versicherung ist eine Erweiterung der Bestattungsver­fügung, in der hinterlegt wird, wie im Todesfall mit dem Verstorbenen umgegangen werden soll. Sie umfasst die Bestattungsart sowie den Ort der Beisetzung. Hinzu kommen organisatorische Aspekte wie Trauerfeier, Anzeigenschaltung und mehr. Diese Art der Verfügung kann handschriftlich verfasst und bei den persönlichen Dokumenten aufbewahrt werden. Wichtig ist

jedoch auch eine Person anzugeben, die sich um sämtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Beerdigung kümmern soll.

Darüber hinaus kann man sich mit einem Bestattungsvorsorgevertrag absichern. Ein solcher wird direkt mit dem gewählten Bestattungsunternehmen abgeschlossen und kann neben der finanziellen Absicherung der Bestattung auch den Kauf eines Grabs sowie die Pflege der Grabstätte beinhalten. Auf Basis eines Kostenvoranschlags wird ein Treuhandvertrag geschlossen und die angegebene Summe eingezahlt. Das Kapital wird verzinst und angelegt. Abgesichert ist es durch eine Bankbürgschaft. Verstirbt der Kunde schließlich, überweist die Treuhand das Geld an den Bestatter, egal, welcher es wird.