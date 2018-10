Neben Orientierungssinn und Abenteuerlust war auch Geschicklichkeit gefragt.

„Es war zum Kugeln komisch“, beschreibt Jugendwartin Alexandra Schelcher eine der Aufgaben, die sie sich ausgedacht hatte für die Teilnehmer am Ritt um den Horst-Witte-Gedächtnispokal im Verdener Stadtwald.

Schon eine Stunde vor dem Start waren die vielen Helfer angetreten, die Alexandra Schelcher bei ihrer Premiere zur Durchführung der Traditionsveranstaltung zur Seite standen. Jeweils zu zweit starteten die Reiter auf den Kurs. Zehn Paare gingen auf die große Runde, vier wagten sich an die kleine für die noch nicht ganz so sattelfesten Reiter, die geführt oder mit Begleitung ins Abenteuer starteten.

Acht Stationen waren auf der „Großen Runde“ anzusteuern, und die kleine Runde bestand aus fünf Stationen. Geritten wurde nach gut versteckten Flatterbandhinweisen, die gar nicht so einfach zu finden waren. Neben Orientierungssinn und Abenteuerlust war auch Geschicklichkeit gefragt, denn die Aufgaben, die unterwegs zu erledigen waren, hatten es in sich: Besen Polo, Montagsmaler, Wäsche aufhängen, über Stangen treten, Ring stechen oder Wasser in Becher einschenken mit einer Gießkanne – alles vom Pferd aus. Die größte Herausforderung waren das Toastbrot als Sprachbremse beim Begriffe erklären und ein Parcours, den die Paarreiter parallel zu bewältigen hatten, verbunden über eine Rolle Klopapier, das nicht zerreißen durfte. Das war anspruchsvoll, aufregend und vor allem sehr lustig. „Alle Reiter kamen mit einem breiten Grinsen im Gesicht zurück“, hieß es. Johanna und Birgit Bergmann waren die am erfolgreichsten und setzten sich durch gegen Ina Grabow und Bente Zippelt, gefolgt von Dagmar Ahrens und Sabine Behrendt. Auch auf der kleinen Runde stand der Spaß und das tolle Erlebnis an erster Stelle. Es wurden fleißig Punkte und gute Laune gesammelt, um bei der anschließenden Siegerehrung auch gut abzuschneiden. Johanna Tretinjak und Ronja Klee waren hier die Punktbesten. Bei der Siegerehrung gab es eine Schleife für jeden Reiter und einen Apfel für sein Pferd oder Pony. Jedes Kind auf der kleinen Tour hat zusätzlich noch eine Tüte selbstgebackene Leckerlies gewonnen. Die Siegerinnen, und die Zweit- und Drittplazierten der großen Tour haben zusätzlich noch eine Blume erhalten, gestiftet von Blumen Hartmann aus Verden.

Zusatzfragen gab es im Quizz-Pferdeanhänger zu beantworten. Auch die Nichtreiter waren hier gefordert und konnten bei allgemeinen Wissensfragen glänzen oder eine Trense fachgerecht wieder zusammenschnallen. Abschließend wurde gegrillt und im Casino gab es belegte Brötchen, Kaffee und Kuchen. „Viele Helfer vor Ort und im Hintergrund haben diesen Tag zu einem tollen Erlebnis werden lassen“, bedankte sich Alexandra Schelcher, die auch Grüße ausrichtete von Axel und Carmen Witte, deren Vater Horst einst den Pokal für den VSJRV gestiftet hat.