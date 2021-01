Ross Antony ist als Entertainer bekannt. Nun mimt der Schlagersänger in dem ARD-Dauerbrenner "Rote Rosen" einen Wetter-Frosch. (2015 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Immer wieder dürfen sich Zuschauer des ARD-Dauerbrenners „Rote Rosen“ (montags bis freitags, 14.10 Uhr) über bekannte Gaststars freuen. Mit dabei waren bereits Jürgen Drews, Sarah Wiener oder Nico Santos. Auch in diesem Jahr verschlägt es einen Promi in die seit 2006 ausgestrahlte Serie: Schlagersänger Ross Antony wird Mitte März als Wetter-Frosch Tony Frost mit einer eigenen Wetter-Show zu sehen sein.

Ab Folge 3.296, die voraussichtlich Mitte März gezeigt wird, soll der Entertainer für sechs Episoden in seine Rolle schlüpfen, heißt es vonseiten der ARD. „Ich freue mich riesig darauf und lerne schon fleißig meine Texte! Deutsche Texte zu lernen, ist immer noch eine Herausforderung“, ließ sich Antony zitieren. „Originell, herzlich, waghalsig“ - so beschreibt man bei der ARD seine Figur Tony Frost, den „überaus beliebten Wetter-Frosch, pardon 'Wetter-Frost“. Kein „persönliches Engagement“ sei ihm zu groß, hieß es im ARD-Statement weiter: „Gern moderiert er als Hobby-Fallschirmspringer direkt aus der Wolke oder demonstriert das Phänomen Blitz-Eis auf einem Teller in der Tiefkühltruhe.“ Da darf man also gespannt sein ...

Mitte März soll Ross Antony in sechs Episoden als Wetter-Frosch bei "Rote Rosen" zu sehen sein. (ARD/Nicole Manthey)

Ross Antony wuchs in England auf und lebt heute in Deutschland. Bekannt wurde er 2001 durch die Band Bro'Sis. Nach der Trennung im Jahr 2006 konzentrierte sich der heute 46-Jährige auf seine Karriere als Schlagersänger, er ist aber auch als Fernsehmoderator, Musicaldarsteller und Entertainer bekannt. 2008 gewann der sympathische Tausendsassa die RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“