April, in ihr Geschäft in der Hauptstraße 60 in Lilienthal ein: „Dies ist doch mal ein Grund, mit Ihnen zu feiern! Stöbern Sie in der neuen Frühjahrs- und Sommerkollektion und entdecken Sie viele schöne Schuhe, Taschen und Accessoires, um perfekt in die neue Saison zu starten! Als Dankeschön erhalten Sie am 19. und 20. April 20 Prozent auf alle Taschen und Accessoires – und ein Gläschen Sekt gibt's gratis dazu.“