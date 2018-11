Edeltraud Tolle betreibt das Sanitätshaus seit 1986. Ihre Erfahrung kommen ihren Kunden täglich zugute. (Marcus Lorenczat)

Hohes Engagement, Schnelligkeit und vor allem Zuverlässigkeit sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit im Zeichen der Gesundheit.

Seit 1986 betreibt die Inhaberin Edeltraud Tolle den zertifizierten Meisterbetrieb. Sie und ihr Team liefern und beraten in den Bereichen Brustprothetik, funktionelle und moderne Miederwaren (Cups von A bis H) und Kompressionsstrümpfe. Im Fachbereich Orthopädietechnik fertigt und bietet das Sanitätshaus Bandagen, Stützmieder sowie maßgefertigte Schuheinlagen und Orthesen an.

Die Einlagen werden nach aktuellen Erkenntnissen hergestellt. Der Fuß wird durch dieses Hilfsmittel mittels einer gezielten Anordnung der Gelkomponenten und Umsetzung von Bewegung in Energie punktuell entlastet.

Ebenfalls im Angebot sind Bandagen, die für Sport sowie Alltag geeignet sind und in erster Linie aktive Menschen und Sportler ansprechen. Sie unterstützen den Gelenkapparat bei hohen Belastungen und geben Stabilität sowie Flexibilität. Der Stoff der Bandagen ist atmungsaktiv und transportiert Feuchtigkeit von der Haut. Dank elastischer Garne dehnen sich die Bandagen bei extremen Bewegungen und ziehen sich anschließend in die Ursprungsform zurück, erläutern die Expertinnen. Ferner liefert das Sanitätshaus Hilfsmittel rund um die Krankenpflege wie Rollatoren, Bad-, Geh-, Steh- und Sitzhilfen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Beratung über Kompressionsstrümpfe und deren Anpassung. „Wir sind ein zertifiziertes Venen–Kompetenzzentrum im Herzen der Kreisstadt“, sagt Tolle. Gerade bei Lipödemen müsse der Kompressionsstrumpf für den Patienten alltagstauglich und bequem sein, damit er täglich getragen und nicht als störend empfunden werde. Ein perfekter Sitz bei optimaler Wirksamkeit sorgt Tolle zufolge dafür, dass Patienten nicht den ganzen Tag an ihren Strumpf denken und sich trotz ihrer Krankheit wieder besser fühlen.

Teil der Versorgungskette

Im Wäschebereich des Sanitätshauses sind figurformende Miederwaren mit hoher Funktionalität und optimaler Passform gefragt. „Für uns ist es wichtig, dass der Kunde eine individuelle und qualifizierte Beratung erhält. Mit den individuell gefertigten Hilfsmitteln geben wir ein Stück Lebensqualität zurück“, sagt die Inhaberin.

„Unsere Kunden fühlen sich sehr gut aufgehoben.“ Großzügig gestaltete Kabinen zum Anpassen von Bandagen und Prothesen sowie Bereiche für eine individuelle Beratung stehen zur Verfügung.

Durch Fortbildungen ist das Team ständig auf dem neuesten Stand der Orthopädietechnik und kennt sich mit den Entwicklungen der Hilfsmittel aus. „Wir verstehen uns als wesentlichen Teil in der Versorgungskette im Gesundheitswesen“, sagt Tolle.

Das Sanitätshaus Tolle in der Bahnhofstraße 95 ist montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9.30 bis 13Uhr geöffnet.