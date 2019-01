Die Praxis richtet sich an Patienten mit orthopädischen Krankheitsbildern. Das bedeutet Rückenschmerzen, Nachbehandlungen von Sportverletzungen, Probleme bei Bewegungsabläufen im Alltag aber auch Überbelastungen durch einseitige Belastung gehören zu den Schwerpunkten, die in der Fachpraxis für funktionelle Wirbelsäulen-und Gelenktherapie behandelt werden.

Aber was ist das Besondere dieser Praxis? Die Betreiberin Andrea Isaksen, die über eine langjährige Berufserfahrung als Physiotherapeutin und sektorale Heilpraktikerin für Physiotherapie verfügt und viel über den menschlichen Körper und sein Bewegungssystem gelernt hat, erklärt das Konzept ihrer Praxis: „Viele Patienten haben Verletzungen gehabt, die teilweise lange zurückliegen und denen man keine große Bedeutung mehr beimisst. Doch häufig sind diese zurückliegenden Verletzungen, Stürze, Umknickverletzungen, Operationen und so weiter Ursache für Probleme, die der Körper später entwickelt. Lange Zeit kann der Körper Belastungen kompensieren; schafft der Körper das aber nicht mehr, entstehen Störungen im Körper. Zum Teil große Schmerzen und Bewegungsstörungen führen dann zu Schwierigkeiten in alltäglichen Bewegungsabläufen. Diese Störungen der Gelenkfunktionen lassen sich mit der Therapieform FOI, die sich in den 90er-Jahren entwickelt hat, sehr gut behandeln.“

FOI ist eine Ganzkörpertherapie und sieht die Zusammenhänge des menschlichen Körpers. Die Therapie gründet sich auf empirische Erfahrungen an mehr als 150 000 Patientinnen und Patienten. Mit schonenden Impulsen werden Schiefstellungen an der Wirbelsäule und am Becken beseitigt.

Im Oktober 2018 entschied sich Andrea Isaksen, eine Praxis zu eröffnen, die sich auf solche Funktionsstörungen im Körper spezialisiert. Sie hatte zuvor lange nach einem Konzept Ausschau gehalten, mit dem sie so gezielt und effektiv arbeiten kann. Die Zusammenhänge des Körpers sind nicht nur faszinierend, sondern es zeigt sich auch, dass der Körper auf Störungen sehr komplex reagiert, da Bewegung immer den ganzen Körper betrifft. In der FOI ist die Wirbelsäule das Zentrum und die Schaltstelle unseres Körpers. Verschiebungen der einzelnen Wirbel haben immer auf die Funktion der Arme, Beine und des Nervensystems Einfluss.

Deshalb ist es wichtig, die Wirbelsäule immer als erste in der Statik und Funktion zu optimieren, um die Probleme beziehungsweise Schmerzen dauerhaft zu beseitigen. So kann zum Beispiel eine dauerhafte Fehlstellung im Becken eine Arthrose in der Hüfte verursachen, oder Knieschmerzen können ihre Ursache im Rücken haben. Andrea Isaksen erklärt weiter: „Schmerzen zeigen sich nicht immer dort, wo auch die Ursache der Beschwerden besteht. Deshalb ist ein ausführlicher Befund am Anfang jeder Behandlung notwendig.“ Durch den systematischen Aufbau einer Behandlung kann ein schnelles und effektives Therapieresultat erzielt werden.

Die Funktionelle Orthonomie und Integration ist eine der schonendsten und effektivsten Therapieformen in der Manuellen Therapie. Es handelt sich bei ihr um eine eigenständige Methode, in der der Mensch als Gesamtheit in den Fokus der Therapie gesetzt wird. Der Körper wird mit schwingenden Bewegungen ins Gleichgewicht gebracht. Dabei werden nicht nur die Symptome behandelt, sondern vielmehr die Ursache, die die Beschwerden auslöst. Nicht zuletzt deshalb ist die FOI bestens geeignet für chronische und akute Wirbelsäulen-und Gelenkbehandlungen. Ein großer Vorteil: Es gibt kaum Kontraindikationen, da die Therapieform so sanft ist. Das Therapiekonzept ist allerdings derzeit noch kein kassenärztliches Konzept und muss daher privat bezahlt werden. Alternativ greift an dieser Stelle natürlich eine Privat- oder Zusatzversicherung.

Falls Fragen zu dieser Therapie bestehen, freut sich Andrea Isaksen, wenn sie kontaktiert wird. Für sie ist der Therapieerfolg das, was ihren Beruf attraktiv macht.

