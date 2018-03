Zusammen mit den Ausbildungsdiensten leisteten die Eisseler Feuerfrauen und -männer insgesamt 862 Dienststunden. Dabei setzt sich der Mitgliederbestand der Ortsfeuerwehr aus 30 Mitgliedern der Einsatzabteilung, 16 Mitgliedern der Altersabteilung sowie zwölf Jugendlichen zusammen. Für ein Dorf mit rund 275 Einwohnern ist diese Mitgliederzahl eine beachtliche Leistung – die Dorfgemeinschaft steht hinter der Ortsfeuerwehr und ihrer Arbeit, zeigte sich Rickel erfreut.

Ebenfalls lobte Rickel das Abschneiden der Eisseler Ortsfeuerwehr bei den Leistungswettbewerben. Die Jugendfeuerwehr war sowohl auf Kreis- als auch auf Stadtebene mit einem siebten und einem ersten Platz erfolgreich. Die Einsatzabteilung konnte darüber hinaus beim Stadtfeuerwehrtag einen guten vierten (U 40-Altersgruppe) und einen hervorragenden zweiten (Ü 40-Altersgruppe) Platz erzielen.

Jürgen Kamermann stellte seinen Posten als Jugendwart zur Verfügung, zur Nachfolgerin wählte die Versammlung einstimmig Nadine Hustedt. Als neue Ortspressewartin wurde Franziska Timm auch einstimmig gewählt, sie folgt auf Andreas Voigt. Axel Rickel wurde als Gruppenführer im Amt bestätigt. Sven Nesslinger schied als Kassenprüfer aus, ihm folgt Hendrik Timm.

Für seine 70-jährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr Eissel wurde Heinz Wiesner das Ehrenabzeichen des niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes verliehen. Uwe Kamermann wurde für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit dem niedersächsischen Feuerwehr-Ehrenzeichen ausgezeichnet. Als Feuerwehrmitglied des Jahres wurde Jürgen Henke geehrt. Er zeigte große Dienstbeteiligung, ist Atemschutzgeräteträger und zudem Vorsitzender des örtlichen Fördervereins, so Ortsbrandmeister Axel Rickel bei der Verleihung. Zur Oberfeuerwehrfrau wurde Nadine Hustedt, zum Hauptfeuerwehrmann Andreas Voigt befördert. Ortsbrandmeister Axel Rickel trägt nun den Dienstgrad Hauptlöschmeister.

Jutta Sodys, stellvertretende Bürgermeisterin und Ortsbürgermeisterin, überbrachte den Feuerwehrfrauen und -männern Dank für deren ehrenamtliche Tätigkeit. „Ihr seid ein wichtiges Element innerhalb der Ortschaft Eissel und darüber hinaus. Vor Ort richtet Ihr Laternenumzug, Altpapiersammlungen und das Osterfeuer aus, in der gesamten Stadt sorgt Ihr für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger“, so Sodys.