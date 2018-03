In der Jugendfeuerwehr sind derzeit 30 Jugendliche aktiv, die Kinderfeuerwehr hat aus dem Ortsteil Sudweyhe zehn Kinder, die Alters- und Ehrenabteilung besteht derzeit aus zwölf Kameraden und 74 fördernde Mitglieder unterstützen die Ortsfeuerwehr.

Insgesamt 47 Einsätze haben die Mitglieder im Jahr 2017 geleistet, darunter acht Brandeinsätze, 26 technische Hilfeleistungen sowie 13 sonstige Einsätze. Die allgemeine Tendenz der Einsatzzahlen ist weiterhin steigend. Besonders waren sechs Messeinsätze im Rahmen der Messgruppe Nord, zwei Dachstuhlbrände, vier Verkehrsunfälle und elf Unwetterlagen. Auf die Einsätze hatten sich die aktiven Mitglieder während 52 Ausbildungsdiensten gut vorbereitet. Insbesondere die Zusammenarbeit mit anderen Ortsfeuerwehren, Technische Hilfeleistungen, Atemschutz und Einsatzübungen standen auf dem Dienstplan.

Besonders eifrig war Dennis Jacob, der an 47 Diensten teilnahm, gefolgt von Torben Clausen mit 43 Diensten. Den dritten Platz teilen sich Ralf Bäker und Axel Meyer mit jeweils 41 Dienstteilnahmen. Neben der Ausbildung auf Ortsebene wurden im Jahr 2017 14 Lehrgänge auf Kreis- und zehn Lehrgänge auf Landesebene besucht. In diesem Jahr sind 23 Lehrgänge und Fortbildungen geplant. Weiterhin wurde an der Gabelstapler-Schulung der Gemeindefeuerwehr, der Ferienkiste, einer Einsatzübung an der Biogasanalage Sudweyhe, dem Nordkreispokal, dem Laternenumzug des Tus Sudweyhe, dem Volkstrauertag, dem Adventskaffee der Alterskameraden, der Kohlfahrt und einem Grillabend mit den Familien der Aktiven teilgenommen.

In seinem Ausblick auf das Jahr 2018 ging Clausen auf die Umsetzung der neuen Alarm- und Ausrückeordnung und die Einführung der digitalen Alarmierung ein. Weiterhin berichtete er, dass der Nordkreispokal am 8. September zusammen mit der Feuerwehr Dreye in Sudweyhe ausgerichtet wird.

Den Bericht der Jugendfeuerwehr stellte der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Arne Bäker vor. Er ging auf Personalveränderungen, Mitgliederstand, Dienste und Veranstaltungen ein. Insgesamt kam Bäker auf 7289 Stunden geleistete Stunden in der Jugendarbeit. Die beste Dienstbeteiligung hatte Finn Wittrock mit 52 von 63 Diensten. Ein Highlight war das 40-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr zu dem Spiele ohne Grenzen veranstaltet wurden. Dank einer Spende der ortsansässigen Firma Michael Taßler Bau konnten 40 neue Trikots beschafft werden. Erfreulich war außerdem, dass René Taßler und Dominik Bamberger in die Einsatzabteilung übergeben werden konnten.

Im Anschluss stellte Yvonne Meyer den Jahresbericht der Kinderfeuerwehr vor. Die Löschlöwen Weyhe sind die gemeinsame Kinderfeuerwehrabteilung der Ortsfeuerwehren Dreye, Kirchweyhe und Sudweyhe. Diese wurde 2014 gegründet, und seitdem wurden bereits 18 Kinder an die Jugendfeuerwehren in Weyhe übergeben. Alleine 2017 wurden sieben Kinder übergeben, davon drei nach Sudweyhe. Die Löschlöwen haben derzeit 25 Kinder, die von neun Betreuern betreut werden. Dienste finden alle zwei bis drei Wochen statt, durchschnittlich sind 18 Kinder anwesend. Weiterhin wurden Aktivitäten wie ein Orientierungsmarsch, verschiedene Ausflüge und ein Grillfest mit den Eltern durchgeführt.

In den Grußworten der Gäste bedankten sich Bürgermeister Andreas Bovenschulte, der Leiter des Fachbereiches 3 „Ordnung und Soziales“ Udo Petersohn sowie der Ausschussvorsitzende „Ordnung und Soziales“ Rainer Zottmann für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit.

Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen stellte den Jahresbericht der Gemeindefeuerwehr vor; sein Stellvertreter Folkard Wittrock berichtete von Neuigkeiten der Kreisfeuerwehr. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Hartmut Specht überbrachte die Grüße von Kreisfeuerwehr und Kreisfeuerwehrverband.

Im Anschluss beförderte Ortsbrandmeister Clausen Dennis Gieschen zum Hauptfeuerwehrmann und Olaf von Weihe zum Löschmeister. Gemeindebrandmeister Scharringhausen beförderte Axel Meyer und Torben Clausen zu Brandmeistern. Außerdem wurde Folkard Wittrock zum Hauptbrandmeister befördert. Als Ehrung für jeweils 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Axel Meyer und Tanja Gerlach das Feuerwehrehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes. Weiterhin wurde Walter Nottbusch das Feuerwehrehrenzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft verliehen. Für seine Verdienste im Feuerwehrwesen bekam Hugo Meyer die Ehrennadel in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachen.