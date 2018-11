Die Mitglieder der Garlstedter CDU beschäftigten sich auf der Klausurtagung mit der Weiterentwicklung ihres Ortsverbandes.

Die Fragestellung war zunächst: Was ist erfolgreich und womit verbindet man die Garlstedter CDU? In erster Linie sind dies gesellige Traditionsveranstaltungen wie das Heringsessen, die Müllsammelaktion und die Busreise. Der Vorsitzende des Ortsverbandes, Klaus Seidelmann, machte deutlich, dass es ihm wichtig ist, dass die Arbeit des Ortsverbandes das gesamte Dorf einbeziehe und einen lebendigen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft biete. Wichtig sei es seiner Meinung nach darüber hinaus, Veranstaltungen mit politischen Inhalten, die regelmäßig durchgeführt werden, noch stärker in den Fokus zu rücken.

Im Anschluss ging es an die Weiterentwicklung des Ortsverbandes – und hier standen alle Themen, die die Mitglieder bewegten, auf der Tagesordnung. Neben der Suche nach neuen und zeitgemäßen Kommunikationswegen waren auch die Außendarstellung, die Entwicklung neuer Veranstaltungsformate sowie die kommunalpolitische Arbeit Themen, die intensiv besprochen wurden.

Seidelmann freute sich über die gute Resonanz auf die erste Klausurtagung und versprach, dass die vielen neuen Ansätze, die sich aus dem Treffen ergeben haben, im Vorstand weiterverfolgt und umgesetzt werden.