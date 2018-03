Auf der Tagesordnung standen neben Berichten auch Wahlen. Dabei wurde der bisherige Vorsitzende Karl-Heinz Thimm in seinem Amt bestätigt. Seine Stellvertreterin bleibt auch weiterhin seine Frau Margot Thimm. Schriftführerin bleibt Lydia Bohling, um die finanziellen Angelegenheiten kümmert sich auch künftig Ulrike Krüger. Zu Beisitzerinnen wählte die Versammlung Magret Gerken, Annemarie Mahnke und Wilma Gefken.

In seinem sehr ausführlichen Rückblick wies Karl-Heinz Thimm unter anderem auf die Ausflüge hin, die der Ortsverein im vergangenen Jahr unternommen hatte. Darunter waren Fahrten ins Weserbergland, eine Hafenrundfahrt im Hamburg, ein Spargelessen in Kirchdorf, ein Weihnachtsmarktbesuch in Emden und eine 7-tägige Urlaubsreise nach Willingen ins Sauerland.

Belebter Treffpunkt

Die AWO habe sich dazu sehr erfolgreich am Grasberger Weihnachtsmarkt und am Sommerblütenfest im vergangenen Juni beteiligt, hieß es weiter. Ein beliebter und regelmäßiger Treffpunkt sei auch der AWO-Garten in der Findorffstraße nahe der Wörpe gewesen. Gut angenommen worden sei das Sommerzeltlager für Kinder im Rahmen der Ferienaktion und das Laternelaufen mit großer Beteiligung. Stark nachgefragt wurden das AWO-Frühstück in der Kirchengemeinde sowie die Geburtstagsfeiern im Vierteljahresrytmus. Die Gemeinde Grasberg habe den Ortsverein ebenso wie der AWO-Kreisverband finanziell unterstützt, bedankte sich Karl-Heinz Thimm.

Auch für dieses Jahr können sich die Mitglieder und Freunde auf ein umfangreiches Angebot einstellen. Eine Tagesfahrt ins Weserbergland, sowie eine Fahrt ins „Blaue“ wurde ebenso angekündigt wie eine Reise an die Mosel. Das AWO-Frühstück soll auch 2018 regelmäßig in gemeinsamer Runde eingenommen werden. Gemeinsame Spieletreffs am Nachmittag und Abend sind vorbereitet. Eine Walking-Gruppe trifft sich in der Sommerzeit wöchentlich. Der AWO-Garten an der Wörpe wird am Donnerstag, den 3. Mai wieder eröffnet mit regelmäßigen Klönschnak. Zu den weiteren Veranstaltungen gehören ein Matjesessen, ein Sommerfest und ein Grillfest.