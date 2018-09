Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Ortswehr aus Uenzen hat die Nase vorn

FR

Zu ihren „Grenzlandpokalwettkämpfen“ trafen sich insgesamt 18 Wettkampfgruppen aus den Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sowie Altersgruppen aus Affinghausen, Wietzen, Brake, Holte-Langeln, Bücken, Staffhorst, Wienbergen und Emtinghausen auf dem Übungsplatz am Kinderspielkreis in Uenzen.Bei der Übung galt es, möglichst schnell mittels Saugschläuchen aus einem offenen Gewässer Löschwasser anzusaugen, um so über die Tragkraftspritze drei Druckleitungen aufzubauen und am Ende die Zielkanister abzuspritzen. Je nach Altersdurchschnitt erhielten die einzelnen Teams Zeitgutpunkte auf ihren Ausgangswert.