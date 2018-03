Über Ostern fahren viele in den Urlaub oder zu ihren Familien, um ein gemeinsames Fest verbringen zu können. Leider haben nicht alle die Möglichkeit – und viele müssen die Feiertage im Krankenhaus oder in ärztlicher Behandlung verbringen und sind währenddessen auf das lebensrettende Blut angewiesen. Deswegen ist es eine logistische Herausforderung, einen konstanten Bestand an Blutkonserven bereitzuhalten. Der DRK-Ortsverein Brinkum stellt sich dem Problem und erarbeitet gemeinsam mit dem Blutspendedienst eine Lösung: Es wird am Karsonnabend erneut eine Blutspende stattfinden, die es so nur zu Ostern geben wird.

Jeden Spender erwartet ein kleines Ostergeschenk als Zeichen der Dankbarkeit. Da über das Wochenende und in den Ferien die Grundschule, in der die Blutspende normalerweise stattfindet, geschlossen ist, lädt das DRK wie im vorigen Jahr alle Interessierten zwischen 10 und 14 Uhr zum DRK-Haus in die Hermannstraße in Stuhr-Brinkum ein.