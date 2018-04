Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Osterlager der Rotmilan-Pfadfinder

FR

Die zwölf- bis 16-jährigen Mädchen und Jungen des Pfadfinder-Stammes Rotmilan aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen holten ihre Zelte aus dem Winterschlaf und veranstalteten in der Nähe von Verden ein Osterlager.Die Jugendlichen vom Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder starteten dabei aber nicht nur in die Zeltsaison. „Unsere diesjährige Sommerfahrt geht in das rumänische Transsilvanien.