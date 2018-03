Matschen oder Trampeln geht gut im Fachzentrum Moorwelten in Wagenfeld. (EFMK GmbH)

Dann sind die nachfolgenden Freizeittipps auf alle Fälle attraktiv – und könnten ja auch in den nächsten Wochen noch verwirklicht werden.

Im Kreismuseum bieten sich vielfältige Erlebnismöglichkeiten, drinnen und draußen. (Jonas Kako)

Moorwelten im Europäischen Fachzentrum Moor: Wenn man glaubt, ein Moor sei langweilig, dann kann man in Wagenfeld eine große und angenehme Überraschung erleben. Denn die Moorwelten im Süden des Landkreises Diepholz sind ein modernes Erlebniszentrum, das Erwachsene und Kinder interaktiv und kreativ in die Welt von Pflanzen, Tieren und Klima entführt.

In der Moorwelten-Ausstellung wird auf spannende Art und Weise präsentiert, welche Bedeutung Moore für unser Leben haben, wie ein Moor entsteht und auch vernichtet werden kann. Die fantastische Multivisionsshow nimmt den Besucher mit in die Weite der Moore, so eindrücklich, dass es in nachhaltiger Erinnerung bleiben wird. Und die vielen neuen Informationen an den Stationen zu Tieren und Pflanzen sind immer wieder überraschend.

Dazu können die Gäste im Barfußpark hautnah erleben, wie sich die Natur im Moor anfühlt. Beim Klimaballon lässt sich entdecken, wie stark Moore unser Klima beeinflussen. Und in dem Kranich-Becken kann jeder ausprobieren, ob er so gut wie ein Kranich stehen kann. Danach geht es möglicherweise mit der Moorbahn zum Moorpadd, wo bei einem Spaziergang durch das Moor alles ganz hautnah erlebt werden kann. Für Essen und Getränke ist im Moorwelten-Bistro gut gesorgt: regionale Spezialitäten, Moorschnucken-Suppe und Moor-Burger. Weitere Informationen: www.moorwelten.de

Rundfahrten durch das GroßeUchter Moor: Die Uchter Moorbahn bietet über die Osterfeiertage jeweils ab 14 Uhr zweistündige Fahrten an. Die Bahn verfügt mit einer Gesamtlänge von 9,5 Kilometern über das längste Streckennetz ähnlicher Bahnen in Niedersachsen. Auf der rund zweistündigen Fahrt erhalten die Fahrgäste Informationen über Moor, Torfabbau, Fauna und Flora des 3263 Hektar großen Naturschutzgebietes. Weitere Informationen: www.moorbahn-uchter-moor.de

Tierpark Ströhen: Der Naturtierpark Ströhen bei Wagenfeld im Südkreis Diepholz, 1959 auf dem Areal eines altniedersächsischen Bauernhofs gegründet, ist nach eigenen Angaben über 300 000 Quadratmeter groß. Im Tierpark leben über 600 Säugetiere und Vögel aus fünf Kontinenten. In einem Teil finden die Besucher exotische Tiere und Vögel, im anderen Teil, dem Waldteil, einheimische, europäische Tierarten. An den Tierpark angeschlossen ist ein Vollblutarabergestüt.

„Die Streichelwiese ermöglicht unseren kleinen Gästen, verschiedene Haustierarten, wie Hühner, Ziegen- und Schaflämmer hautnah zu erleben“, verspricht der Tierpark. Außerdem gibt es einen Spielplatz mit Rutschen, Wippen, Karussells und Sandkasten. Auch ein Rallye-Parcours mit den Angeboten „Klettern wie eine Spinne“, „Hangeln wie ein Gibbon“ und „Springen wie ein Hase“ gehört dazu. Weitere Informationen: www.tierpark-stroehen.de.

Eine Schifffahrt mit der Flotte Weser: Ab Verden geht es an beiden Ostertagen auf Osterfrühstücksfahrt von 10 bis 13 Uhr, Ostermontag mit dem Shantychor Hoya und nachmittags auf Osterkaffeefahrt von 14.30 bis 16.30 Uhr. Auch ab Nienburg startet am Sonntag und am Montag ein Schiff zum Osterfrühstück auf der Weser zwischen 10 und 13 Uhr, weiterhin gibt es Osterfahrten am Nachmittag, 14.30 bis 16.30 Uhr. Informationen: www.flotte-weser.de

Eine Fahrt mit der „Muselbahn“: An beiden Ostertagen veranstaltet die Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen Fahrten zum Ostereiersuchen. Die beliebten Triebwagenfahrten führen nach Heiligenberg, wo der Osterhase für die Kinder kleine Überraschungen versteckt hat. Fahrkarten erhält man ausschließlich im Vorverkauf online unter tickets.museumseisenbahn.de, bei Nordwest-Ticket und telefonisch unter 0421/363636. Weitere Informationen: www.museumseisenbahn.de

Fahrradtouren: Wer lieber mit dem Drahtesel unterwegs ist, der hat die Möglichkeit, die Mittelweser-Region bei einer Fahrradtour kennen zu lernen. Platt wie ein Teller ist es da und damit eignet sie sich ideal zum Radwandern. Hier können selbst die Kleinsten der Familie mithalten. 3000 Kilometer Radwege-Netz stehen zum „Genuss-Radeln“ zur Wahl. Ausgeschilderte Tages- und Mehrtagestouren bieten sich ebenfalls an. Einer der beliebtesten deutschen Radfernwege, der Weser-Radweg, verläuft durch die Region. Er wurde im vergangenen Jahr vom ADFC als Qualitätsradroute mit vier Sternen ausgezeichnet.

Dazu kommen Themenrouten wie die Storchenroute in Petershagen, die Dino-Tour in Rehburg-Loccum, der Grafenring in Hoya, die Energieentdeckerroute Mittelweser oder die Wolfstour sowie die Meliorationstour. Bei diesen Touren werden interessante Themen anhand von Infotafeln und entsprechenden Objekten und Sehenswürdigkeiten erläutert. Weitere Informationen: www.mittelweser-tourismus.de

Kreismuseum Syke: Das Ziel des kultur- und alltagsgeschichtlichen Museums des Landkreises ist die anschauliche Präsentation des alltäglichen Lebens von der Steinzeit bis an die Schwelle der Gegenwart. Direkt hinter dem Museumsgelände im Wald lädt das Naturerlebnis Krendel mit Walderlebnispfad, Aussichtsturm und Steg zur Hache zu einer naturkundlichen Entdeckungsreise ein. Im Museum befindet sich auch das Kindermuseum, es ist einer ländlichen Schule der Zeit um 1900 mit zum Teil alten Materialien nachgebaut worden. Von außen kommend betreten die Besucher den Schulflur, um dann in den Klassenraum einzutreten. Dieser ist mit seinen Bänken, der Tafel, den Lehrmittelschränken wie in den 1920er-Jahren eingerichtet. Hier dürfen die heutigen wie die ehemaligen Schüler gerne Platz nehmen und sich im Schreiben mit Griffel und Schiefertafel üben. Weitere Informationen: www.kreismuseum-syke.de

Wolfcenter Dörverden: Hier dreht sich alles rund um den geheimnisvollen Wolf. Mehrfach täglich werden für Jung und Alt Führungen über das Gelände inklusive Schaufütterungen angeboten, um Biologie und Ökologie der Wölfe kennenzulernen. Die Ausstellung des Wolfcenters vermittelt mit echten Präparaten, erstaunlichen Fotografien und bewegten Bildern einen Einblick in das Leben der Tiere. Von den Besucherplattformen in den Gehegen bietet sich ein guter Blick. Ganzjährig werden interessante Veranstaltungen, wie beispielsweise Zeichen- oder Foto-Workshops angeboten. Weitere Informationen: www.wolfcenter.de

Dümmer-See: „Niedersachsens zweitgrößter Binnensee vereint faszinierende Natur mit aktiven Freizeitangeboten“, wirbt die Dümmer-Weserland-Touristik für das Gewässer ganz im Süden des Landkreises.